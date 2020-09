Elio Di Rupo : "Les réunions de famille, ce sont des moments avec un risque très élevé de contaminations" au coronavirus

Les Fêtes de Wallonie se dérouleront dans un contexte particulier, vu la crise sanitaire du coronavirus. Une épidémie de coronavirus et son évolution qui feront encore l’objet d’un Conseil national de sécurité mercredi prochain. Pour Elio Di Rupo, ministre-président wallon et invité de Matin Première, "il faut prendre des mesures justes et compréhensibles pour nos concitoyens".

Par exemple ? "Il ne faut pas interdire d’aller dans le Nord de la France", passé en zone rouge, "mais recommander de ne pas y aller", dit Elio Di Rupo. Il rappelle aussi la nécessité d’effectuer "deux tests en rentrant d’une zone rouge", un premier et un second 9 jours après.

Il faut également "rappeler que le port du masque, ce n’est pas une protection pour soi" mais "une protection pour les autres. Si vous vous promenez avec votre chien que vous êtes seul dans la rue, le masque est inutile. Donc, il faut prendre des mesures que nos concitoyens peuvent comprendre et accepter."

Un marathon dont on ne connaît pas le parcours, ni la ligne d’arrivée

Car, "on doit vivre avec ce virus. Combien de temps ? On n’en sait rien." La situation actuelle s’apparente à "un marathon, dont on ne connaît pas le parcours, dont on ne connaît pas la ligne d’arrivée et on est obligé de courir."

Des mesures devront encore être prises laisse entre le ministre-président wallon, des mesures "qui peuvent durer longtemps et qui permettent de ne pas être contaminé. En un mot comme en cent, ne pas être contaminé, c’est ne pas être en contact les uns avec les autres, ne pas se toucher, garder une distance sociale", notamment dans un lieu fermé en plus du port du masque.

Est-ce que la bulle des cinq personnes doit être élargie ? "On peut la modifier. Nous avons deux étapes la semaine prochaine : un comité de concertation lundi et le CNS mercredi. La bulle familiale a pour objet d’expliquer à nos concitoyens que les réunions de famille, les barbecues, ce sont des moments avec un risque très élevé de contaminations. Il y a énormément de gens qui sont contaminés quand il y a ces rencontres. Raison pour laquelle on dit : soyez extrêmement prudents. Quand vous ne connaissez pas quelqu’un, gardez une distance et éviter d’avoir des attroupements, d’avoir un groupe trop resserré de personnes. Je sais que c’est difficile mais ça vaut la peine de garder cette distance parce qu’on n’est pas contaminé."

Elio Di Rupo a eu le coronavirus, a-t-il récemment affirmé. Il explique encore que les malades qui ne doivent pas être hospitalisés, peuvent avoir des séquelles. "Et j’en connais pas mal."

Une quarantaine de neuf jours ?

Est-il favorable à une réduction de la durée de la quarantaine ? "La France l’a fait, l’OMS a dit que ce n’est pas une bonne idée. Ma position est entre les deux, puisque nous sommes contraints de se faire tester le premier jour et le neuvième jour" en retour de zone rouge "ou quand on a été contact avec un malade, je crois qu’on peut garder cette durée. Si dans les deux cas, les tests sont négatifs alors on est libéré."

Pédagogique, une fois encore, Elio Di Rupo rappelle le principe de la quarantaine. "Parce que personne ne peut dire à quel moment le virus se déclare. On peut très bien avoir le virus en soi, on peut très bien être contaminants sans qu’on le sache."

Le virus brise des vies mais aussi l’économie. La Wallonie a débloqué un milliard pour sa relance. "Les ambitions sont grandes. Il y a un potentiel de développement qui est exceptionnel." Le plan wallon de redressement s’appelle "Get up Wallonia !" (Debout la Wallonie !). Il consiste en une consultation des citoyens qui pourront soumettre des propositions, la présence d’une cinquantaine d’experts, d’un consultant international… "On doit faire en sorte que l’économie soit relancée, diminuer le chômage drastiquement, la pauvreté, s’inscrire dans la transition écologique."

Ce plan est différent du Plan Marshall de 2007 "concentré sur un certain nombre de secteurs et d’initiatives". Le plan "Get up", c’est, dit le ministre-président qui le porte "un travail jamais fait de très grande consultation" et qui portera sur la recherche, l’économie et "la société toute entière". C’est "un travail de fond et je pense que nous allons réussir car la volonté est là."

Plus personne ne doute que l’on doit combattre le réchauffement climatique

La crise du Covid-19 a bouleversé certaines certitudes et en a renforcé d’autres. La crise "n’a fait que renforcer la pertinence de ce que nous avons avancé avant la crise. Aujourd’hui, plus personne ne doute que l’on doit combattre le réchauffement climatique, préserver l’écosystème." Le gouvernement wallon entend donc "donner une dimension sociale forte à la Wallonie, tout cela inscrit dans le développement durable".

Elio Di Rupo l’affirme, son gouvernement alliant PS-Ecolo-MR est "très uni, avec des personnalités assez exceptionnelles" et affiche une "volonté commune d’avancer".

Le plan "Get up" va obliger la Wallonie à s’endetter. "C’est une situation tout à fait nouvelle". Mais, rassure Elio Di Rupo, s’endetter n’est pas propre à la Wallonie. "Les Français font ça, les Italiens, les Espagnols, les Portugais…"

On doit réfléchir à notre avenir en Wallonie

L’ancien Premier ministre et ancien président du PS suit les discussions pour la formation d’un gouvernement fédéral Vivaldi. "On doit réfléchir à notre avenir dans un pays que j’aime, que j’ai défendu et que je défendrai. Mais on doit avoir un pays beaucoup plus efficace." Les Wallons doivent, ajoute Elio Di Rupo, "se positionner clairement en ayant l’esprit que la Flandre est majoritaire, ce sont 6,5 millions de personnes, qu’il y a une situation politique tout à particulière avec le Vlaams Belang. Je suggère d’établir des scénarios." Si en 2024, lors des prochaines élections fédérales, le Vlaams Belang fait "un résultat mirobolant" avec à ses côtés une N-VA majoritaire, "que fait-on ?"

Elio Di Rupo dit ne pas penser à une éventuelle indépendance de la Flandre. "C’est beaucoup plus subtil que cela. Notre responsabilité, c’est de faire en sorte d’étudier quelle pourrait être la position des francophones, des Wallons, des Bruxellois, en fonction d’un certain nombre de scénarios."

Il y a 10 ans, Elio Di Rupo avait le même discours. Mais les scénarios ne sont toujours pas sur la table. "C’est peut-être parce que nous sommes des optimistes par nature. Après la formation du gouvernement fédéral, et je crois que les présidents de partis sont très largement conscients, il faut travailler à ce que nous voulons."