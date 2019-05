Elio Di Rupo: « Le PS est la première force politique des Wallons et des francophones » - © Tous droits réservés

Elio Di Rupo : "Nous sommes la première force politique en Wallonie et à Bruxelles !" - Elections... Le Parti Socialiste (PS) reste le premier parti en Wallonie et à Bruxelles. Le président du PS Elio Di Rupo, acclamé par ses militants, a déclaré qu'il serait à l'initiative des consultations en Wallonie et à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il s'est voulu prudent, mais Elio Di Rupo ne cache pas pour autant sa joie : « Les résultats indiquent un réel succès du PS. En Région bruxelloise, nous sommes actuellement les premiers. Et ce soir, nous sommes la première force politique en Wallonie et des francophones de notre pays. » Le président du PS, ex-bourgmestre de Mons, a parlé d'une « marque de confiance » de la part des électrices et des électeurs : « Le succès du PS témoigne du désir de changement d'une large part de la population. »