Elio Di Rupo : "La Wallonie doit passer à la vitesse supérieure"

En marge des réjouissances populaires, la journée de samedi est traditionnellement consacrée aux discours officiels. Le nouveau ministre-président du gouvernement régional s’est voulu résolument mobilisateur à propos de la Wallonie et de son avenir : "Un avenir qui s’annonce prometteur au regard du projet ambitieux que nous entendons développer (mais) une mobilisation générale est indispensable : citoyens, entreprises, syndicats, pouvoirs publics, associations, chacun doit apporter sa contribution à l’effort commun," a indiqué Elio Di Rupo (PS). "Il faut maintenant effectuer un saut quantique, un véritable bond en avant. Un saut éco-social et entrepreneurial. Nous devons passer à la vitesse supérieure ".

Jean-Claude Marcourt (PS) s’exprimait quelques minutes auparavant. Le nouveau Président du parlement régional ne digère visiblement pas son éviction des équipes gouvernementales en place. "On va faire avec… ", a-t-il ainsi glissé en début d’intervention.

Le ténor du PS liégeois a ensuite laissé parler son cœur de régionaliste : " Les atermoiements mis à s’inscrire sur la voie du fédéralisme ont fait perdre à la Wallonie de précieuses années pour moderniser son économie et faire face tant aux changements de paradigmes sociétaux et environnementaux qu’à l’appétit croissant du nord du pays. Nous payons toujours aujourd’hui ce retard et c’est celui-ci que nous devons désormais combler de manière définitive. Cela exige que nous prenions notre destin à bras-le-corps".

Et Jean-Claude Marcourt a encore mis une touche régionaliste dans le volet de son discours consacré à sa nouvelle casquette de négociateur fédéral pour le parti socialiste : "Je ne dis pas qu’il faut ouvrir le chantier d’une nouvelle réforme de l’Etat. Mais force est de constater que, dans le monde village dans lequel nous vivons, les réalités, modes de vie, de penser, de voter s’éloignent davantage, chaque jour qui passe, d’un côté à l’autre de la frontière linguistique. Il appartient aux femmes et aux hommes politiques de ce pays de chercher des solutions équilibrées et efficaces pour le bien-être de l’ensemble de la population".

Après cette parenthèse des fêtes de Wallonie, le parlement régional reprendra ses travaux ce lundi, avec le débat relatif à la déclaration de politique régionale.