Elio Di Rupo : « J'ai de la résilience mais je ne m'accroche pas »

MANQUE

Elio Di Rupo considère qu’on est toujours en manque de quelque chose. Mais, dit-il, « ce n’est pas un sentiment chez moi. » Ne plus être bourgmestre de Mons, fonction qu’il a occupée de 2000 à 2018, n’est pas un manque pour lui. « Il y a de nouvelles règles éthiques au PS et donc, je me dois de les appliquer. C’est la raison pour laquelle j’ai demandé à ne plus être tête de liste, mais dernier sur la liste aux communales. Parce que je voulais travailler dans le cadre de la campagne fédérale et régionale. Dans la vie, il faut être capable de tourner les pages et j’ai fait ce choix sans le moindre regret ni acrimonie. »

S’ACCROCHER

Elio Di Rupo est président du PS depuis 99, depuis 20 ans. Pour certains, il s’accroche à cette fonction. Un sentiment que ne partage pas Elio Di Rupo.