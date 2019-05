Elio Di Rupo et Charles Michel s’invectivent sur fond de « contre-vérités »

C’était le dernier « Duel » proposé par Matin Première dans le cadre des scrutins du 26 mai : deux Premiers ministres face à face, Charles Michel contre Elio Di Rupo, MR contre PS. La dynamique de la campagne, avec des socialistes plutôt discrets et des libéraux à l’attaque principalement des écologistes, n’avait pas encore engendré d’opposition forte entre les deux partis. D’ailleurs, pendant une grande partie du « duel » de ce matin, les deux hommes ont simplement échangé leurs arguments, programme contre programme, à propos de l’emploi, de la pauvreté, de fiscalité, du tax shift, du saut d’index, des promesses des uns et des autres. Avant que le débat ne s’envenime quelque peu.

Infiltrations

Charles Michel fait ainsi l’hypothèse qu’Elio Di Rupo est « probablement coincé par la montée en puissance du PTB qui est infiltrée très largement par la FGTB et ça rend très compliqué la capacité de se tourner vers l’avenir en prenant ses distances avec les recettes archaïques du passé qui, jamais, n’ont fonctionné. » Ce à quoi le socialiste répond : « Je ne sais pas qui infiltre qui, mais au MR, vraisemblablement la N-VA a dû vous infiltrer beaucoup. » A la promesse du libéral une augmentation de 1000€ de salaire en plus, par an, « un engagement » affirme Charles Michel, Elio Di Rupo rétorque : « Avant les élections de 2014, il [Charles Michel] s’était engagé à ne pas gouverner avec la N-VA, il s’était engagé à ne pas amener l’âge de la pension à 67 ans, […] qu’il n’y aurait pas de saut d’index. » Réplique du Wavrien : « Monsieur Di Rupo, dans votre programme la fois précédente, vous n’aviez pas promis d’exclure 50.000 chômeurs et de les renvoyer vers les CPAS. » Réaction du Montois : « Ces mesures furent prises sous la pression des libéraux flamands et des libéraux dont vous-même. Vous n’assumez pas vos responsabilités. Ce n’est pas grave. » Nouveau coup de chaud dans le studio.

Tensions sur les pensions

L’avenir des pensions est certainement le plus gros clivage entre les deux formations politiques, le genre de thématique où l’un et l’autre sont dans des positions a priori inconciliables : le PS veut un retour de l’âge légal de la pension à 65 ans (« comme l’a fait Justin Trudeau au Canada »), le MR estime qu’il faut rester à 67 ans (« l’espérance de vie continue d’augmenter. ») On a dû mal à imaginer accord de gouvernement qui puisse tenir de ces deux points de vue. Le socialiste : « Il y a toute une série de métiers impossible à réaliser à 67 ans. Et si l’on en croit monsieur De Wever, il faudrait aller plus loin. Si vous êtes pompier, vous pensez que vous allez au feu à 67 ans ? Si vous êtes puéricultrice, infirmière, enseignant, est-ce que vous allez aller travailler jusque 67 ans ? » Le libéral : « Personne ne dit ça. Je ne peux pas laisser ça. C’est dans ce type de formule qu’on voit l’influence du PTB sur le PS. [Elio Di Rupo rit.] Il est certain que la réforme des métiers pénibles est très importante. On l’avait clôturée pratiquement dans le cadre du secteur public. […] L’âge moyen de départ à la retraite est de 61 ans. On doit comment on allonge la durée moyenne des carrières. » Quand l’ancien Premier socialiste revient sur la « dégradation de la situation des pompiers, des enseignants et d’autres agents », le Premier libéral l’interrompt : « Vous répétez des contre-vérités, monsieur Di Rupo. »

Clash sur la migration

Le dossier de la migration a fait tomber le gouvernement Michel. Cela n’empêche pas le président du MR d’attaquer « tous les partis de gauche (PS, PTB, Ecolo) plaident pour une régularisation sur les bases de critères automatiques. » Face à lui, le président du PS soupire bruyamment : « Nan, nan. Parfois, on en a un peu assez de ces contre-vérités. Nous n’avons jamais demandé de régularisation ».

- « C’est dans votre programme, monsieur Di Rupo ! »

- « Mais non, pas du tout ! » s’élève quelque peu la voix du socialiste.

- « Sur une base d’un critère de quatre ans de séjour irrégulier. Et on sort des décisions au cas par cas, on sort du pouvoir discrétionnaire. C’est dans votre programme » ajoute Charles Michel.

- « Je vous mets au défi… Mais non, arrêtez, monsieur Michel, je vous adjure, arrêtez de dire des contre-vérités. Tout le monde sait que vous ne dites plus la vérité, ça ne va pas. »

En conclusion, interrogé sur le fait de savoir si le PS est un « partenaire de confiance », Charles Michel met l’accent sur un « programme de développement économique et de protection sociale ». Elio Di Rupo met, lui, une exclusive sur la N-VA : « soit la N-VA sans le PS, soit le PS sans le N-VA. Je souhaite avoir le programme le plus progressiste possible. »

Début de réponse le 26 mai au soir…