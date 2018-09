Elio Di Rupo appelle à une "coalition du progrès"

Elio Di Rupo fait aussi sa rentrée. En vue des élections communales d'octobre et des législatives de 2019, le président du PS propose une "alliance du progrès" entre PS, Ecolo et Défi, déclare-t-il ce lundi dans Le Soir.

Le PS souhaite rassembler autour de lui Ecolo et Défi "à Bruxelles et en Wallonie", affirme Elio Di Rupo et s'il arrive à mettre en place ce qu'il appelle ce "pôle de progrès", il le présentera au Fédéral.

Sans surprise, le bourgmestre de Mons voudrait ainsi voir changer la majorité fédérale: "C'est urgent car la pauvreté est en train de se développer de manière vertigineuse". Il répond ainsi à la volonté du MR d'exclure le PS et de reconduire les majorités actuelles (avec le cdH en Wallonie et la Suédoise au fédéral, NDLR).

Pas de CDH, ni de PTB à l'horizon

Elio Di Rupo, qui ne dévoile habituellement pas ses cartes, appelle cette alliance la "coalition du progrès". Il se détourne du cdH, à l'origine de l'exclusion du parti socialiste du gouvernement wallon à l'été 2017.

Le PTB ne fait pas non plus partie de son choix de prédilection: "Le PTB n'est malheureusement pas une solution. (...) Zakia Khattabi a eu cette image très juste: quand on l'écoute, le PTB est prêt à participer au gouvernement si un jour les éléphants ont des ailes... Autrement dit: si un jour les poules ont des dents. Ça veut dire que les voix sont perdues. Toutes celles et ceux qui voteront pour le PTB voteront indirectement pour la reconduction de la coalition MR - N-VA."

Elio Di Rupo n'a pas encore entrepris de démarches envers Ecolo et Défi, dit-il. Pour l'heure, aucune négociation ne serait en cours. "La parole est aux citoyens" et "On verra en fonction des résultats", complète Elio Di Rupo.

Le président du PS sera à 7h20 sur l'antenne de La Première.