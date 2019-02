Electricité moins chère en Wallonie... peut-être!

La CWAPE, le régulateur wallon du marché de l’énergie, vient de fixer les tarifs qu’Ores, Resa et les autres GRD pourront réclamer entre 2019 et 2023. Et cela va impacter votre facture.



Baisse en vue

La redevance des GRD – les gestionnaires de réseaux – constitue environ 1/3 du total de la facture d’électricité. Et cette partie-là devrait baisser! Il faut compter sur les 5 ans à venir, une diminution de 1%.

Mais c’est une moyenne. Tous les GRD n’appliquent pas un tarif identique puisqu’ils ont des coûts différents. Par exemple chez ORES, cela peut varier entre Namur, Brabant ou région de Mouscron.



Pourquoi?

La baisse est d’abord due à la diminution des coûts des distributeurs. Et puis, à côté, il y a l’entrée en vigueur, dès 2020 du tarif des prosumers qui devront payer une redevance jusqu’ici répartie sur tous. Les prosumers, ce sont surtout les ménages qui ont installé des panneaux photovoltaïques. Le fait qu’ils injectent et pompent sur le réseau nécessite une infrastructure qui coûte 59 millions.



Quelle diminution?

Il est logique qu'ils paient les surcoûts qu’ils génèrent et ne les reportent pas sur les autres consommateurs: c’est la conviction d’Antoine Thoreau, Directeur tarifaire de la CWAPE. Ainsi, dit-il, "les utilisateurs du réseau qui n’ont pas de panneaux photovoltaïques paieront en moyenne 20€ de moins sur leur facture à partir de 2020."



Décret Crucke

Mais ce n’est pas si simple que le dit la CWAPE parce que le ministre Crucke veut que seuls les prosumers qui installeront des panneaux photovoltaïques après le 1er juillet prochain passent à la caisse. Pas les 140.000 autres!

Mais quand il annonce cela, le ministre empiète sur les compétences de la CWAPE... qui ne se laisse pas faire.



Conflit

Son patron, Stéphane Renier, va sensibiliser le ministre, dit-il. (Sur ce projet de décret) "la CWAPE doit remettre un avis ; le Conseil d’État aussi ainsi que le secteur et, ajoute très diplomatiquement Stéphane Renier, on pressent que l’avis sera critique sur de nombreux points." Le régulateur wallon du secteur de l’énergie pense donc que le Gouvernement réexaminera sa proposition. Et si ce n’est pas le cas, il est prêt à aller en justice…

Bref, l’affaire n’est pas tranchée. Mais, en attendant, les GRD sont priés d'appliquer les nouveaux tarifs.

A noter que la CWAPE fixe aussi les tarifs des GRD pour le gaz. Là, aucune contestation. Pour les ménages, ce tarif devrait en moyenne diminuer de 5% d’ici 2023.