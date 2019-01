Electricité impayable en 2019? On a franchit une étape, dit Damien Ernst

Est-ce le signal d'une baisse du pouvoir d'achat dans notre pays? Frank Duval, vice président de la Fédération des Restos du cœur est en tout cas formel : "Nous avons plus de travail qu'avant". Et une certaine évolution se marque aussi dans les publics rencontrés.

Va-t-on vers une hausse du pouvoir d'achat en 2019? Cela reste au cœur des discussions en ce moment. Encore plus au lendemain du fameux CEO jackpot day , une action menée par le syndicat chrétien. Cela signifie que les administrateurs délégués des entreprises du Bel20 ont gagné, en travaillant les 8 premiers jours de l'année, l'équivalent de ce qu'un travailleur belge gagne en une année.

Mais parlons d’abord du “tax shift”. Valérie T'Sterstevens est consultante en gestion pour SD Worx (La société fournit des services relatifs à l’emploi de personnel : calcul et administration des salaires, législation sociale, fiscalité et ressources humaines). S'il est indéniable, selon elle que la "tax shift" a eu son effet sur le pouvoir d'achat de la population, "il a bien fallu aller chercher l'argent ailleurs", souligne-t-elle. "Notamment la taxe santé ou la hausse de la TVA sur l'électricité". Mais le "tax shift" est pourtant bien réel, il augmente le salaire poche, explique-t-elle dans cette séquence.

Parmi les facteurs impactant le pouvoir d'achat, le coût de l'énergie, et plus particulièrement celui de l'électricité, se positionne dans le haut de la liste. Ce poste sera-t-il impayable en 2019? Pour Damien Ernst, professeur en électromécanique à l'ULiège, on a en tout cas franchi un cap.