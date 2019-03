Elections: sous le slogan "Clairement plus juste", DéFI fait son entrée dans la campagne électorale

Devant quelque 250 à 300 militants réunis à l'Arsenal (Etterbeek-Bruxelles) DéFI a fait son entrée, vendredi soir, dans la campagne en vue de l'échéance électorale du 26 mai prochain, en dévoilant son slogan central: "DéFI, clairement plus juste".

"Les citoyens veulent des représentants qui parlent juste et disent les choses", a dit d'emblée, Bernard Clerfayt, tête de liste de DéFI à la Région bruxelloise.

Selon le député-bourgmestre de Schaerbeek, là où les partis "traditionnels" tremblent car "les gens voient qu'on leur a dit des choses et que ce n'est pas ce qui se passe", DéFI l'a fait, tout au long de son histoire. Il a fait preuve selon lui de "continuité dans ses engagements", en "parlant clair et en disant juste", avant les autres, sur la fédéralisation du pays, sur la place des femmes en politique, avec Antoinette Spaak, première femme à la tête d'un parti politique, sur la rénovation urbaine, sur la lutte contre la spéculation immobilière à Bruxelles, ...

Ce premier rassemblement électoral de la formation amarante a été mis à profit par de nombreux candidats bruxellois et wallons à des postes-clé sur les listes du parti de mettre en exergue un panel de mesures prônées par DéFi, en matière de justice et de sécurité; de justice fiscale au niveau régional; d'environnement; de mobilité; de politique économique en Wallonie et à Bruxelles; d'enseignement, mais aussi au niveau de l'Europe à laquelle les Démocrates Fédéralistes Indépendants sont très attachés.

DéFI a réuni près de 7.000 signatures pour déposer sa liste à l'Europe

Au cours des derniers jours, DéFI a réussi à atteindre le seuil indispensable de 5.000 signatures nécessaires pour pouvoir déposer une liste pour l'élection du Parlement européen lors des scrutins du 26 mai prochain.

N'y disposant d'aucun élu, la formation amarante était, comme les autres partis dans son cas, dans l'obligation de réunir un minimum de 5.000 signatures.

Mardi, le journal 'La Libre Belgique' avait indiqué que Défi n'avait pas encore réuni ce nombre requis et qu'il lui en manquait encore environ 3.000 quelques jours auparavant.

Prenant la parole, vendredi soir, devant les militants de DéFI réuni pour le coup d'envoi de la campagne, le wallon Benoit Cassart - tête de la liste européenne, devant la députée bruxelloise sortante Caroline Persoons - a indiqué qu'au final, les militants du parti avaient en très peu de temps réussi à recueillir près de 7.000 signatures. La liste poussée par le président de parti, Olivier Maingain, a donc pu être valablement déposée.