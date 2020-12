Elections sociales : rapports de force inchangés mais légère progression de femmes élues

Les élections sociales ont lieu tous les quatre ans. En 2020, elles auraient dû se dérouler en mai. Mais le coronavirus a tout retardé et elles se sont finalement tenues du 16 au 29 novembre 2020.

Le coronavirus a aussi ouvert la voie à d’autres types de scrutin. Les élections ont eu lieu classiquement là où c’était possible mais elles se sont tenues aussi par correspondance et par voie électronique.

7137 entreprises, 2 millions de travailleurs

Les conditions du vote expliquent en partie pourquoi la participation à ces élections sociales a fléchi de 3% par rapport au scrutin précédent. Selon qu’ils votaient pour les conseils d’entreprise ou les CPPT, 61% ou 63% ont pris part au scrutin cette année.

Résultats (presque) définitifs

Quelques recours ont été engagés. Mais les tendances ne changeront plus : les votes homologués concernent en effet 94,63 % des entreprises.

La tendance générale est au léger tassement des deux syndicats dominants, CSC et FGTB, au bénéfice de la CGSLB mais les variations par rapport à 2016 sont infimes : entre 0,5 et 1%.

CSC en tête

La CSC confirme sa position dominante. En Belgique, le syndicat chrétien rassemble 55,71% des sièges aux conseils d’entreprise et 57,5% aux comités là où la FGTB fédère 33,46% et 33,25% et la CGSLB 9,47% et 9,26%.

Les équilibres sont différents en région. À Bruxelles, la CGSLB est un peu plus forte et la CSC l’est un peu moins. En Wallonie, les scores n’ont presque pas évolué. Le syndicat libéral y est moins bien installé, le syndicat chrétien mène la danse mais avec un écart moins important avec son homologue socialiste.

Et les femmes ?

On retient surtout de ces élections sociales que la proportion de candidates féminines, même si toujours minoritaire, grimpe enfin dans tous les syndicats. Logiquement, elles sont donc un peu plus nombreuses à être élues. On ne peut toutefois s’empêcher de noter que leur représentation reste inférieure d’environ 12% à leur présence dans les entreprises.