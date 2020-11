Elections sociales : c’est parti pour deux semaines de vote

Les élections sociales débutent ce lundi 16 novembre. Elles s’étaleront jusqu’au 29 novembre. Des élections qui étaient prévues en mai dernier, mais qui avaient été reportées vu la pandémie. Cette année, la pandémie étant toujours bien présente, les votes par correspondance ou par voie électronique ont été privilégiés dans de nombreuses entreprises.

Comités d’entreprise et Comités pour la protection au travail

Tous les 4 ans les travailleurs du secteur privé élisent leurs représentants syndicaux dans les organes paritaires de négociation et de concertation que sont les Conseils d’entreprise pour les entreprises de plus de 100 travailleurs et les Comités pour la protection au travail, les CPPT, pour celles qui comptent au moins 50 travailleurs.

Ces élections sont un moment important dans la vie des entreprises. Elles se préparent depuis de longs mois, même si le coronavirus a perturbé la campagne rendue du coup bien plus compliquée.

Des milliers de candidats sur les listes

Ce sont des milliers de personnes qui se présentent cette fois encore sur les listes, avec chacun leur vision de ce qu’est le rôle du délégué syndical dans une entreprise. Avec des motivations propres à chacun, des ambitions, des difficultés aussi. Nous sommes allés à la rencontre de plusieurs de ces candidats, certains ont déjà une expérience, d’autres se lancent pour la première fois.

Un investissement personnel…

Marco travaille dans la logistique à Charleroi. Ce n’est pas son premier mandat de délégué CSC. Un investissement personnel et beaucoup de satisfaction. "Être délégué, c’est quelque chose qu’on a en soi, on aime être sur le terrain, aider au maximum les gens, quel que soit le problème, il y a toujours une solution à trouver. C’est une satisfaction personnelle".

Pour Vincent, délégué Setca dans l’enseignement catholique, "le syndicat est aussi un contre-pouvoir, qui permet un équilibre. Que ce soit dans un Conseil d’entreprise, ou un CPPT, cela permet d’avoir un regard sur ce qui se passe réellement dans l’entreprise".

Pour Patrick, qui travaille à la Fnac depuis plusieurs années, et qui se présente sur les listes de la CGSLB, "même si la période est difficile, il faut trouver une relation sereine avec la direction pour trouver un équilibre global entre rentabilité et conditions de travail pour que demain nous ne soyons pas tous fermés et au chômage".

C'est très valorisant et très épanouissant, même si cela demande un investissemen

Et pour sa première expérience, Jessica, qui se présente sur les listes de la CGSLB, a déjà les idées bien claires sur ce que signifiera son mandat. Elle travaille comme éducatrice dans une grosse structure pour personnes handicapées de la région liégeoise, et elle veut améliorer le quotidien de ses collègues "parce que si l’éducateur est bien dans sa tête, bien dans sa peau, bien dans son travail, du coup pour le résident c’est la même chose."

"C’est aussi être en adéquation avec ses propres valeurs", explique Denis. Il travaille dans l’aide à la jeunesse à Liège, il est délégué Setca depuis plusieurs années. "C’est très valorisant et très épanouissant, même si cela demande un investissement qui est parfois beaucoup plus important que ce que l’on pense".

Marco enchaîne : "Certains peuvent croire que c’est facile, mais derrière tout cela il y a un travail, un travail avec la direction, il y a des réunions, les gens parfois ne voient pas vraiment tout ce que l’on fait à l’arrière ".

…parfois difficile

Et même si les problèmes rencontrés sont variés, ils n’entament pas vraiment la motivation de Martine, déléguée Setca depuis 10 ans dans le secteur du commerce à Liège. "Je me suis lancée par conviction, pour la défense des droits des travailleurs, pour qu’ils aient une qualité de vie au travail meilleure". Si la motivation reste intacte, elle le reconnaît, ce n’est pas toujours facile : "C’est non-stop, tu reçois des coups de fil de collègues, même le soir". Sa collègue Francesca confirme. "C’est parfois difficile, au niveau personnel parce que quand on est fort impliqué, il y a des choses qui nous touchent beaucoup parce qu’il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés."

Il y a 14 ans d’ici, après 3 mois les intérimaires obtenaient un contrat

Et dans une même entreprise, le travail de délégué peut aussi évoluer en fonction des situations particulières. Délia, travaille dans la logistique à Charleroi, elle est déléguée CSC avec déjà plusieurs mandats. Aujourd’hui, son combat c’est principalement aux côtés des intérimaires. "Il y a 14 ans d’ici, après 3 mois les intérimaires obtenaient un contrat, mais là actuellement, il y a des gens qui sont là depuis 3 ou 4 ans. Il faut se battre".

Des intérimaires, qui sous certaines conditions, pourront pour la première fois participer au vote dans le cadre de ces élections sociales.

"Cela a transformé ma vie"

Des satisfactions, Evelyne, éducatrice spécialisée, en trouve beaucoup. Déléguée Setca depuis plusieurs années, cet engagement "cela a transformé ma vie, ça oui. Ça influence toutes tes convictions personnelles. C’est vrai que parfois tu peux te sentir impuissante par rapport à certaines situations, mais l’essentiel c’est toujours d’accompagner la personne le plus efficacement possible."