Élections: quand le cdH et Maxime Prévot jouent la carte de l'hologramme

D’habitude, l’holographie est plutôt réservée aux stars, et en particulier à celles qui sont… décédées. Ainsi, Michael Jackson, Claude François et Mike Brant ont été ressuscités sur scène, tout comme Maria Callas à Bozar en novembre dernier.

Un politicien en hologramme, c’est une première en Belgique, mais pas dans le monde : on se souvient notamment que c’est ce petit détail high-tech qui avait pimenté la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon en France il y a deux ans . Le président du parti de gauche La France Insoumise s’était montré d’abord dans deux meetings simultanés, à Paris et à Lyon, puis dans six villes différentes !

Mais au fait, comment ça marche ? Pour ce qui est du show de Maxime Prévot, c’est la société Never Push The Red Button qui s’est occupée de la technique. « On utilise une régie satellite classique et on la transforme en hologramme », explique Jérôme Lamy, project manager dans l’entreprise. Concrètement, il s’agit de jouer sur l’éclairage et habiller la scène pour parvenir à reconstituer une silhouette en 3D. « C’est assez artisanal, concède le technicien. C’est un peu un travail d’illusion, qui nécessite beaucoup de préparation avec la personne et de technique autour de la lumière. » En réalité, le terme d' « hologramme » est impropre, il s’agit plutôt d’un effet d’illusion d’optique : une toile en microfibres de carbone est mise perpendiculairement à la scène, et réagit aux longueurs d’onde des couleurs projetées.

Prouver sa foi dans les nouvelles technologies

Quant à Maxime Prévot, il avait des consignes claires : ne pas porter de noir (ainsi il était en chemise et veston), et faire attention à ses mouvements. « Ça dépend de la scène que l’on filme, précise Jérôme Lamy. Si c’est un chanteur, il y aura besoin d’une plus grande scène, pour les déplacements. Là, on lui a demandé de ne pas trop se déplacer. »

Pour Maxime Prévot, il s’agissait de « prouver sa foi dans les nouvelles technologies », comme il l’affirmait ce samedi au site spécialisé NewsMonkey, ainsi que de soutenir les PME belges, en commençant par Never Push The Red Button. Il s’agissait aussi, probablement, d’attirer l’œil des électeurs sur autre chose que les affaires qui secouent le cdH depuis plusieurs semaines.