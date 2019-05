Le Parti Socialiste ne participera pas au pouvoir sans changement de politique. Elio Di Rupo et Paul Magnette ont réuni la presse pour parler d’une seule voix. Les deux hommes ont identifié dix priorités qu’ils entendent faire valoir lorsqu’il s’agira de négocier d’éventuelles participations dans les régions et au fédéral.

Autant de « lignes rouges » qu’il faudra prendre en compte. Sont cités notamment l’accès à la santé pour tous avec la suppression des quotas « Inami » pour lutter contre la pénurie de médecins ; une vraie réforme fiscale incluant la suppression des niches fiscales pour les grandes entreprises ; le renforcement des services publics avec pour la justice une augmentation des magistrats et du personnel ; une démocratie plus participative via notamment des « commissions » citoyennes tirées au sort dans les parlements.

Pas de majorité avec la N-VA

Pour mettre en œuvre ces propositions de réformes, le PS affirme ne pouvoir s’appuyer que sur une majorité « progressiste ». Il sera difficile de s’entendre avec le MR sur tous ces points en raison de positions trop éloignées indiquent les deux hommes. Pas d’exclusive toutefois à l’égard du MR. En revanche vis-à-vis de la N-VA, les deux hommes sont plus clairs, une éventuelle participation au gouvernement, « Ce sera soit avec eux, soit avec nous ».