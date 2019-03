Elections : l'Europe, cimetière d'éléphants des politiques ?

L’Europe serait-elle devenue l’Eldorado des ténors de la politique ? A quelques semaines des élections plusieurs grands noms ont annoncé être sur les listes européennes : Paul Magnette pour le PS, Benoît Lutgen pour le cdH et Olivier Chastel au MR. En Flandre, les locomotives de voix à se présenter à l’Europe sont Kris Peeters (CD & V) et Geert Bourgeois (N-VA).

Mais pourquoi donc ces figures des partis décident-elles de quitter le fédéral pour s’envoler sous les cieux européens ? La réponse la plus évidente pourrait être un intérêt pour les matières européennes, mais la réalité est plus nuancée.

Stratégie de partis et têtes connues

Se présenter aux élections européennes c’est se présenter dans la circonscription la plus large pour un politicien francophone. Mais sont-ils pour autant férus des matières et des enjeux européens ? Pas vraiment. Si Paul Magnette est un spécialiste de la politique européenne, ses camarades ne sont pas vraiment connus pour être des europhiles convaincus. « Ce qui est le plus étrange, c’est que Paul Magnette est le seul à s’y intéresser suffisamment et pourtant, il l’a annoncé tout de suite : s’il est élu, il ne siégera pas à l’Europe, il préfère Charleroi », explique Jean Faniel, directeur du CRISP (le centre de recherche et d’information sociopolitiques).

Pour Jean Faniel, le fait de mettre des ténors sur les listes européennes relève plus d’une stratégie des partis pour faire du score, sonder la popularité d’une figure politique : « Mettre Paul Magnette à cette place va permettre, pour le parti socialiste, de connaître sa popularité pour qu’ensuite, s’il se présente à la présidence du parti ou s’il arrive à un poste éventuel de Premier ministre, ces résultats européens pèseront dans la balance. Dans le cas spécifique de Paul Magnette, c’est aussi une question de répartition de territoires entre lui et l’autre homme fort du PS, Elio Di Rupo. » Bref, l’un part à l’Europe, l’autre reste au fédéral et les ego sont bien protégés…

Pour les libéraux, la stratégie semble moins évidente : « Pour Olivier Chastel l’Europe est une sortie honorable de la présidence du MR, il s’en va facilement », estime Jean Faniel, qui reconnaît que ni Olivier Chastel, ni Benoît Lutgen n’ont déjà donné l’impression d’être intéressés par l’Europe.

Enfin au cdH, il s’agit aussi, en quelque sorte, de sauver les meubles. Joëlle Milquet était pressentie pour accéder à un siège européen, mais c’était sans compter sur la mauvaise santé des démocrates humanistes bruxellois, qui ont appelé à la rescousse cette machine à voix.

Rumeurs et luttes de sièges

Rappelons que les partis francophones ne disposent que de 8 sièges en tout au Parlement européen. Pour l’instant la répartition est la suivante : 3 sièges pour le PS et le MR, 1 pour Ecolo et 1 pour le cdH. Et c’est bien là que la lutte se joue : en mauvaise forme, le cdH risque de perdre son siège… Au profit de qui ? Peut-être du PTB qui, au vu des résultats des communales, pourrait être en position de briguer un siège européen.

Mais le cdH pourrait aussi perdre son siège à cause d’un autre parti : DéFI. Et ce, si comme certaines rumeurs le laissent entendre, Olivier Maingain jouait lui aussi la carte européenne.

La stratégie serait la suivante : « En 2014, DéFI avait peu de chances d’obtenir un siège vu le peu de percée du parti en Wallonie, aujourd’hui, les chiffres du parti permettent ce genre de spéculation », explique encore Jean Faniel. On comprend mieux, dans ce cas, l’intérêt de mettre une machine de guerre comme Olivier Maingain en haut des listes européennes.

Si DéFI grappille ce siège, est-ce pour autant qu’Olivier Maingain abandonnera alors sa chère commune de Woluwé-Saint-Lambert ? Il y a peu de chance, quitte à ce que le président de DéFI fasse comme Paul Magnette et décide de rester dans sa commune après les élections de mai prochain.

En conclusion, l’Europe semble être plus une partie de Stratego pour les partis francophones qu’un cimetière pour éléphants….