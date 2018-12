Elections de mai 2019: la campagne est lancée

Nous sommes à six mois des élections fédérales, régionales et européennes en Belgique. Pour les partis, c'est le moment de désigner les têtes de liste qui devront porter leur image jusqu'au 26 mai 2019. Et plusieurs annonces surprenantes ont déjà eu lieu, non sans créer quelques conflits à l'intérieur même des partis.

Si Ecolo l'emporte, "je prendrai mes responsabilités, je serai ministre-présidente"

La co-présidente d'Ecolo Zakia Khattabi l'annonce : elle sera tête de liste aux prochaines élections fédérales. Dans une interview au "Soir", elle se dit aussi prête à être ministre-présidente bruxelloise si son parti devait l'emporter. "C’est une question qu’on ne se posait pas trop avant le 14 octobre. Depuis, un peu plus" explique-t-elle. Avant d'ajouter à propos d'une possible victoire d'Ecolo à la région bruxelloise: "Dans ce cas, je prendrai mes responsabilités, je serai ministre-présidente. (...) Je mènerai de toute façon les négociations, pour Ecolo, à la Région bruxelloise(...) c’est très clair, ce sera moi".

Après le succès enregistré au dernier scrutin communal en région bruxelloise (trois maiorats, 14 échevins), les verts ambitionnent d'entrer dans la majorité à la Région et d'écrire "un nouveau projet fondateur pour cette Région".

Elio Di Rupo : "Je conduirai la liste aux législatives du Parlement fédéral"

C'est une annonce qui en a surpris plus d'un, un temps pressenti comme candidat aux élections européennes, l'ancien Premier ministre et président du Parti Socialiste a pourtant affirmé clairement sur le plateau de "Jeudi en Prime" qu'il conduirait une autre liste : celle du Hainaut pour les législatives au fédéral. "Je suis président du parti socialiste. Mon objectif est de faire en sorte que le gouvernement MR-N-VA ne poursuive pas la destruction de la qualité de vie des citoyens et, donc, je me présenterai comme tête de liste aux élections législatives du parlement fédéral (...). Si je vais au parlement fédéral, c'est parce que c'est l'endroit où l'on protège les soins de santé, les pensions, la sécurité sociale", a-t-il déclaré.

Cette annonce a pris beaucoup de monde de court au PS. Manifestement, s'il y a eu des consultations au sein du parti, le président semble avoir précipité les événements sans l'accord de tous. Au siège du parti, l'on assurait pourtant que cette décision avait été précédée des concertations nécessaires, notamment avec Paul Magnette, longtemps pressenti comme probable tête de liste en Hainaut et figure de proue du parti lors du prochain scrutin. Pour beaucoup, après des élections communales qui ont marqué un besoin de changement, il incarne le renouveau du parti face à un Elio Di Rupo, président depuis presque 20 ans.

Premiers effets concrets de la sortie d'Elio Di Rupo, vendredi soir le PS liégeois a également désigné ses têtes de listes. A la chambre, ce sera Frédéric Daerden, le bourgmestre de Herstal et c'est une première pour lui. Tandis que Jean-Claude Marcourt lui, sera tête de liste à la Région.

Toutes ces annonces peuvent sembler précipitées à six mois des élections mais elles permettent à des personnalités politiques d'occuper le terrain : "Annoncer sa candidature plusieurs mois à l'avance, avant que le parti n'ait commencé institutionnellement à discuter des places, c'est une manière de se renforcer à l'intérieur du parti et à l'extérieur de se faire connaître" détaille Pierre Verjans, politologue à l'Université de Liège.

A l'extérieur comme à l'intérieur des partis, la campagne pour le "méga-scrutin" de mai 2019 a bel et bien commencé.