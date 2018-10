Elections communales: seulement 38,6% de femmes élues en Wallonie, à cause de leur place sur la liste?

En Wallonie

Dans le sud du pays, 2007 femmes ont été élues, soit 38,6% des élus (contre 34,9% en 2012). Une légère progression, mais on est encore loin de la parité qu'approche Bruxelles. A cause de leur place sur la liste? Malgré la parité, les femmes n'étaient en fait que 235 à être tête de liste, sur 1043 listes au total, contre 808 hommes donc.

Et quand elles étaient tête de liste, elles ont été élues plus souvent que les hommes: 79,6% contre 78% pour les hommes. Mieux, les 163 femmes têtes de listes élues ont même fait le premier score de leur liste!

En termes de voix de préférence, la candidate Carmen Ramlot à Rouvroy obtient 57,87% des voix. Ce qui en fait la 4e du top 20 au niveau du taux de pénétration. Non loin dans ce classement, on retrouve Catherine Mathelin à Herbeumont (52,97%), Anne Laffut à Libin (52,41%) et Jacqueline Galant à Jurbise (49,64%). Le taux de pénétration permet de mesurer la popularité d'un élu en tenant compte du nombre d'électeurs dans sa circonscription.

A 18 ans, l'élue la plus jeune est Sarah Rizzo sur la liste C.PLUS à Colfontaine avec 165 voix de préférence.

Du côté des élections provinciales, 96 femmes sont élues sur 223, ce qui représente 43% des élus (contre 32,7 en 2012).

A Bruxelles

Au total, 339 femmes ont décroché un siège lors des élections communales de dimanche. La gent féminine représente 48,8% des élus, selon les statistiques officielles. Il s'agit d'un record à ce niveau de pouvoir (41,5% en 2012; 42,2% en 2006). Les femmes sont majoritaires dans huit conseils communaux, à Auderghem, Ganshoren, Ixelles, Saint-Gilles, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre.

Avec 20 sièges sur 31 attribués à des femmes (64,5%), le conseil communal d'Auderghem compte le plus d'élues. A l'opposé, celui de Saint-Josse-Ten-Noode s'avère largement dominé par les hommes (19 élus, contre 10 élues; 34,5% de femmes).

Et pourtant, malgré cette nette coloration féminine, il n'y a pour le moment qu'une seule commune où l'on est sûr qu'elle sera dirigée par une femme: Molenbeek-Saint-Jean. Lors de la précédente législature, Molenbeek était déjà dirigée par une femme, Françoise Schepmans, mais aussi Ixelles, où la place de Dominique Defourny est plus que menacée...