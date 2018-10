Elections communales: près de 40% de femmes élues en Wallonie

En Wallonie

Dans le sud du pays, 2007 femmes ont été élues, soit 38,6% des élus (contre 34,9% en 2012). Sur les 817 têtes de liste élues, 187 femmes ont décroché un siège lors de ces élections communales, soit 22,99%.

En termes de voix de préférence, la candidate Carmen Ramlot à Rouvroy obtient 57,87% des voix. Ce qui en fait la 4e du top 20 au niveau du taux de pénétration. Non loin dans ce classement, on retrouve Catherine Mathelin à Herbeumont (52,97%), Anne Laffut à Libin (52,41%) et Jacqueline Galant à Jurbise (49,64%). Le taux de pénétration permet de mesurer la popularité d'un élu en tenant compte du nombre d'électeurs dans sa circonscription.

A 18 ans, l'élue la plus jeune est Sarah Rizzo sur la liste C.PLUS à Colfontaine avec 165 voix de préférence.

Avec 59,05% et 12 sièges, Valérie Hiance, qui emmenait la liste Bassenge Demain, devient la première femme bourgmestre de la commune avec 1875 voix de préférence. Pour les autres postes de bourgmestre qui seront occupés par des femmes, les négociations sont toujours en cours.

Du côté des élections provinciales, 96 femmes sont élues sur 223, ce qui représente 43% des élus (contre 32,7 en 2012).

A Bruxelles

Au total, 339 femmes ont décroché un siège lors des élections communales de dimanche. La gent féminine représente 48,8% des élus, selon les statistiques officielles. Il s'agit d'un record à ce niveau de pouvoir (41,5% en 2012; 42,2% en 2006). Les femmes sont majoritaires dans huit conseils communaux, à Auderghem, Ganshoren, Ixelles, Saint-Gilles, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre.

Avec 20 sièges sur 31 attribués à des femmes (64,5%), le conseil communal d'Auderghem compte le plus d'élues. A l'opposé, celui de Saint-Josse-Ten-Noode s'avère largement dominé par les hommes (19 élus, contre 10 élues; 34,5% de femmes).

La capitale comptera par ailleurs au moins une femme bourgmestre dans la commune de Molenbeek-Saint-Jean. Lors de la précédente législature, Molenbeek était la seule commune bruxelloise à être dirigée par une femme.