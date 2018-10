Elections communales: encore des interrogations sur les coalitions dans des grandes villes

Les élections communales, c’était il y a une semaine. Les verdicts sont tombés, et la coalition est connue dans une grande majorité de communes. Mais à certains endroits, on négocie encore, et notamment dans quelques grandes villes.

Qui avec les socialistes à Molenbeek ?

En Région bruxelloise, c’est fait presque partout. Ne manque que l’accord définitif à Bruxelles-Ville entre les socialistes et les écologistes, et très probablement Défi, invité à les rejoindre.

A Molenbeek, on attend l’issue des négociations que le binôme PS-sp.a a entamées avec le PTB et Ecolo.

Encore du suspens dans des grandes villes wallonnes

En Wallonie, ça discute encore dans certaines petites communes: à Frameries, Saint-Ghislain, Boussu, Brugelette, Fleurus ou Montigny-le-Tilleul dans le Hainaut, à Visé, Theux et Wanze en province de Liège, ou encore à Gembloux dans le namurois.

A Wavre, le MR a conservé sa majorité absolue, mais de justesse, et le cdH réclame un recomptage des voix.

Enfin, il y a les grandes villes wallonnes. C’est plié à Namur, Tournai et Verviers. Par contre, on scrute la fin des tractations dans les villes où le PS consulte en vue d’élargir sa courte majorité absolue. C’est le cas à Charleroi, Mons, La Louvière et Seraing. A Liège et à Herstal, c’est un peu comparable: le PS est sorti vainqueur des urnes, mais il discute encore avec des partenaires potentiels.

La grande nouveauté, c'est que le PTB, qui n'a jamais été aussi fort, est désormais approché.

À Mouscron, c’est le cdH qui est dominant, et qui compte ouvrir sa majorité à un autre parti.

Résultat de toutes ces négociations dans les prochains jours.