Elections communales: découvrez les coulisses de notre émission spéciale

Ce dimanche, les Belges sont invités à voter pour les élections communales et provinciales. A quelques heures du début du vote, les présentateurs de l’émission spéciale de la rédaction et des techniciens de la RTBF ont procédé à une répétition générale, nous nous sommes promenés dans les coulisses à quelques minutes de son lancement, pour prendre la température.

Premier constat: l’ambiance est studieuse, mais détendue. Les journalistes sont plutôt confiants même si, après toutes ces années, une pointe de stress subsiste. "On se sent toujours un peu stressé", explique François De Brigode. " Je dis toujours que si on a pas de stress c’est qu’on est un peu trop à l’aise et que l’on risque de faire les choses un peu mal. C’est essentiel de répéter parce que l’on voit tout ce qui ne va pas", ajoute-t’il. "On a toujours un peu l’impression de revivre un super grand examen ", nous confie Thomas Gadisseux, responsable éditorial politique de la RTBF. " Il y a autant de villes que d’anecdotes et de personnalités, il faut ne rien oublier et essayer de lire ses fiches le moins possible."

Ont-ils des rituels pour se détendre? Nathalie Maleux en a plusieurs, notamment décompresser la veille devant une bonne série: "Un bon repas aussi, mais pas trop, il faut rester léger. Sinon non, pas de rituel particulier. Le rituel principal, comme le disait François, c’est la répétition. "

Enfin, quand on leur demande ce qu’ils vont faire si un "couac" Survient, Thomas Gadisseux explique compter sur l’équipe: " Il y aura une 20aine de journalistes sur le terrain. Je ne crois pas qu’il y aura de couac solitaire, parce que dans ce cas, l’équipe arrive en secours."

La RTBF se mobilise

L’ensemble de la rédaction est mobilisée dans les différents QG, les TV Communautaires et au Web pour être au plus près de l’événement pour vous donner en priorité les résultats dans votre commune. La page spéciale élections du site info sera en ligne ce dimanche à 16H00.

Plus de 50 envoyés spéciaux, 8 heures d’antenne et un grand débat des présidents pour clore la soirée électorale. Un déroulé que Jean-Pierre Jacqmin, directeur de l’information à la RTBF décrit ainsi: "La volonté est d’être déployé partout en Wallonie et à Bruxelles, mais nous serons également présents en Flandre. Nous sommes à raffut des premières déclarations, pour commenter les résultats et, surtout, nos équipes vont analyser ces résultats pour essayer de comprendre quelles sont les coalitions qui vont se mettre en place. "

L’émission spéciale commencera donc dès la fermeture des bureaux à Bruxelles, à 16h, en direct sur Auvio, La Première, La Une et le site info.

La priorité que se fixe également la RTBF est d’être au rendez-vous sur nos plateformes digitales et notre site internet. Durant toute la nuit, nos journalistes décortiqueront les résultats pour vous permettre de consulter en temps réel, et jusqu'à l’aube la situation dans votre commune.

Car nous enchaînerons ensuite avec nos différentes matinales d’information. Invités, analyses et reportages. Matin Première dès 05h du matin, les rédactions régionales de Vivacité seront en édition spéciale dès 06h. Et le site info vivra toute la nuit sans interruption.

Une adresse à retenir www.rtbf.be/elections2018