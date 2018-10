Elections communales: à Anvers, les jeux restent ouverts

A moins d’une semaine des élections communales, en plein travaux de rénovation, l’hôtel de ville d'Anvers se dérobe toujours aux regards des passants.

Il n’en reste pas moins l’objet de toutes les convoitises. Entre Kris Peeters (CD&V), Wouter Vanbesien (Groen !) ou encore Peter Mertens (PVDA), Filip De Winter (Vlaams Belang), Filip Debacker (Open-VLD) et Jinnih Bells (liste S.PA), ça se bouscule au portillon pour tenter de déloger l’actuel locataire, Bart De Wever (N-VA), qui - de son côté - à la ferme intention de rempiler.

Etoile palissante

Encore faut-il que les urnes le lui permettent. Car, si il y a encore quelques semaines, la bataille d’Anvers semblait pliée d’avance, les derniers sondages tendent à montrer que l’étoile de l’omnipotent bourgmestre a pâli. Au terme de six ans de législature, son bilan est contesté.

Certes, à titre personnel, Bart De Wever reste toujours le favori des Anversois, mais à l’approche du jour fatidique la place-forte N-VA ne semble plus si inexpugnable. Bref, le 14 octobre prochain, dans la métropole scaldienne les jeux sont plus que jamais ouverts et pourraient même donner lieu à de grosses surprises.

La coalition sortante - N-VA, CD&V et Open-VLD - a du plomb dans l’aile et sa non-reconduction ouvrirait la voie à des coalitions alternatives pour le moins inédites.

Groen! en forme

Car en 6 ans, les rapports de forces ont changé à Anvers. Ainsi, Groen! pourrait très bien doubler son score le 14 octobre prochain. Les verts ont le vent en poupe, ils pourraient bien profiter du ras-le-bol des Anversois, excédés par les problèmes de mobilité et les tristes records de pollutions qu’enregistrent la ville.

Une récente enquête réalisée par un collectif de citoyens et de scientifiques "Curieuze Neuzen" est venue encore une fois confirmer que la qualité de l'air d'Anvers est la plus mauvaise de Flandre.

Pour Wim van Hees, membre d’un des trois (très influents) groupe d’actions pour l’environnement de la métropole, l’exaspération des Anversois se traduira immanquablement dans les urnes. "C’est désormais un vrai problème de santé publique, la situation est grave, on n’en est plus à la phase du constat. Les citoyens veulent désormais des solutions".

Ennemis jurés

Groen! serait donc bien placé pour récupérer l’exaspération des citoyens, même si il pourrait tout aussi aussi bien tirer avantage de la guerre sans merci que se livrent Bart De Wever et Kris Peeters. Dans les bistrots de la métropole, l’inimitié entre Kris Peeters (CD&V) et Bart De Wever (N-VA) est un secret de polichinelle.

La campagne a viré à l’aigre entre les deux ténors. Dépêché à Anvers par son parti, le vice-premier ministre fédéral et tête de liste CD&V à Anvers ne parvient pas à se débarrasser de son étiquette de candidat parachuté, ce que Bart De Wever ne se prive pas de souligner à la moindre occasion.

Pour certains observateurs, le divorce serait même consommé entre les deux hommes et les probabilités de les voir reconvoler le 14 octobre seraient quasi nulles. Même si, nécessité faisant raison, en politique il n’y a jamais rien de définitif.

Faiseur de roi

Malgré de sombres présages - les sondages créditent le CD&V de 7% d’intentions de vote - les socio-chrétiens n’en gardent pas moins l’espoir de jouer les faiseurs de roi. Pour forcer leur destin, ils ont fait campagne sur un autre thème sensible à Anvers, celui du vivre ensemble.

L’objectif : prendre le contre-pied du bourgmestre accusé "de polariser les relations entre communautés" dans une ville par tradition très cosmopolite. "Je ne serais pas l’aise d’être musulman aujourd’hui à Anvers", assène ainsi Jan De Volder (CD&V).

Ce candidat d’ouverture (et ancien porte-parole de Sant' Egidio) reconnaît que des choses ont été faites pour améliorer l’intégration des étrangers à Anvers. Mais "il reste du boulot", estime-t-il, dans une ville ou près de 8% des étrangers devraient aussi voter le 14 octobre prochain.

Outsiders en embuscade



Aujourd’hui, cependant, le CD&V n’est plus seul à vouloir jouer les faiseurs de roi. En embuscade se profilent d’autres outsiders qui espèrent bien tirer les marrons du feu. Siphonné en 2012 par la N-VA, le Vlaams belang espère bien récupérer un certain électorat déçu par la "tiédeur" des nationalistes flamands sur le terrain sécuritaire.

Même emmené une nouvelle fois par l’inoxydable Filip De Winter, le Vlaams belang espère retrouver quelques couleurs, voire remettre en cause le cordon sanitaire. De là à voir l’extrême-droite arriver au pouvoir à Anvers, il y a de la marge. A la RTBF, Bart De Wever a déclaré que jamais il ne s’allierait avec les extrêmes, qu’ils soient de gauche ou de droite.

Autre outsider, le PVDA mise sur Borgehrout pour conforter sa popularité. En 2012, il avait réussi à arracher ce district d’Anvers à la N-VA, son ambition cette année est surtout de confirmer l’essai, voire d'arrivé troisième pour se positionner comme appoint possible en cas de formation d’une coalition de centre-gauche.

Quant au S.PA, cette fois il repart à l’assaut tout seul. Fini la Stadlijst, le cartel qu’il a formé avec le CD&V en 2012. Malgré une campagne désastreuse marquée par les déboires de Tom Meeuws, le président des socialistes anversois, le S.PA entend enfin solder l’héritage de leur star déchue, l’ancien bourgmestre d’Anvers Patrick Janssens, chassé de la maison communale en 2012 par les 80.000 voix de préférences du rouleau compresseur Bart De Wever. Le S.PA mise sur sa tête de liste Jinnih Bells, une candidate indépendante, commissaire de la zone Malines-Willebroek.

Reste que même de raison, les mariages pour une coalition alternative ne sont pas gagné d’avance, "tant les programmes des uns et des autres semblent difficilement compatibles.

Rien qu’en matière de mobilité, de sécurité, on voit mal comment Bart De Wever pourrait s’accommoder des programmes du S.PA ou de Groen ! ", souligne Marc Swyngedow, sociologue à la KU-Leuven mais aussi 20ième sur la liste S.PA à Anvers.

Dans les rangs de Groen !, même avec le vent en poupe, la perspective d’une coalition avec la N-VA a déjà été exclue par la tête de liste, Wouter Van Besien. même s’il se murmure qu’en interne, la présidente anversoise des Verts, Meyrem Almaci, ne serait pas si opposée à une montée au pouvoir si l’opportunité se présentait.

Suédoise rime avec Anversoise

Plus que jamais, Anvers est à la croisée des chemins, rien n’est écrit d’avance. On a eu beau chercher, personne pour nous parler d’un quelconque accord pré-électorale. Mais une chose est sûre, ce qui se passera le 14 octobre prochain dans la métropole scaldienne sera scruté de près à Bruxelles.

"Quant on parle de la coalition suédoise, il faut plutôt parler de coalition anversoise. Avec en plus le MR, en 2014 la première a été calquée sur la deuxième créée en 2012. Evidemment, c’est très difficile de prédire ce qui sortira des urnes à Anvers le 14 octobre, mais cela aura sans aucun doute des conséquences sur les élections régionales et législatives de mai 2019 ", estime le politologue Dave Sinardet de la VUB.

Qui souligne encore que dans un premier temps, la proximité du maxi-scrutin de 2019 pèsera aussi dans les négociations pour une coalition anversoise. Bref, sur les rives de l'Escaut on risque de se compter et de se recompter au soir du 14 octobre. Au point pour certains de prédire une longue et familière période en affaires courantes.