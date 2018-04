Elections communales 2018 : les inscriptions sont ouvertes pour les électeurs étrangers

Quelques conditions à respecter

Pour voter comme étranger aux communales, il faut avoir 18 ans en date du jour de l'élection, être inscrit au registre de la population ou des étrangers et jouir de ses droits civiques et politiques. Pour les non-européens, il y a deux conditions supplémentaires ; démontrer qu'ils vivent depuis 5 ans sans interruption en Belgique et qu'ils respectent la Constitution, les droits du peuple belge et les droits de l'Homme.