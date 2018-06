Elections communales 2018: le PTB ouvert à des alliances avec Ecolo et PS, mais veut une politique de rupture

Le PTB est ouvert à des alliances avec Ecolo et le PS pour les élections communales d'octobre, ressort-il d'une interview du chef de file Raoul Hedebouw accordée au Soir, mardi. Pour les législatives de 2019, c'est une autre histoire.

On sent une panique, la trouille, face à une gauche qui monte

"Nous sommes ouverts à des discussions pour de futures majorités" dans les communes, affirme M. Hedebouw. "Je pense à Borgerhout, Zelzate, Herstal (...) Nous voulons percer dans les villes moyennes, Namur, Huy, Verviers... Bruxelles-Ville aussi." Selon le porte-parole du parti d'extrême gauche, le PTB peut faire basculer l'échiquier politique vers la gauche dans les communes.

Quant au cordon sanitaire anti-PTB brandi par le MR et le cdH: "On sent une panique, la trouille, face à une gauche qui monte". Raoul Hedebouw rappelle par ailleurs que son parti ne souhaite pas gouverner un jour avec le MR.