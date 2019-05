Elections: à la veille du scrutin, les présidents de bureau sont sur le pont

Vous ne l'ignorez plus, on vote demain. Des élections à la fois fédérales, régionales, communautaires et européennes. Chacun vote dans sa commune, où des bureaux sont installés. À la veille de ces élections, c'est pour certain l'heure des dernières questions, ou des dernières formalités. Au bureau n°20 de Gembloux, par exemple, les services communaux sont ouverts le samedi matin. L'occasion pour les habitants d'aller poser une question ou éventuellement déposer un certificat.

Natalino Zara est assesseur à Gembloux pour la troisième fois, et président de bureau pour la deuxième fois. « Je n’y vais pas non plus en levant les bras au ciel mais une fois qu’on est dedans, on se rend compte de toute la mécanique à faire », explique le jeune président de bureau de 31 ans. Les agents de la ville de Gembloux lui expliquent comment procéder : recevoir les trois types de bulletins de votes, dont les cartons sont à laisser scellés jusqu'à la composition complète du bureau et le fait qu'ils soient assermentés. Ensuite, il faut s'assurer que les urnes soient bien vides, avant de les fermer. Si le président de bureau a une question, il peut compter sur le service juridique, ouvert jusqu'à 15h le dimanche.



Natalino Zara ne va donc pas chômer ce samedi soir. « On a une soirée de formation : aller chercher les caisses, préparer le bureau… Le jour-même, gérer tout le bureau et tout ce qui pourrait arriver d’imprévu. Ensuite, tout ramener au bureau de dépouillement... Ça fait un dimanche bien rempli, et un peu plus ! », s'amuse le président de bureau.