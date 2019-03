Elections 2019: se dirige-t-on vers une révision de la constitution?

Il y a comme un flou sur la date : quand les députés vont-ils pouvoir déposer leur cartable et se consacrer aux élections de mai prochain? Au départ, certains tablaient sur la semaine avant les vacances de Pâques mais peut-être devront-ils poursuivre au-delà, histoire de boucler plusieurs projets en cours, et notamment la fameuse Loi spéciale Climat, avant les élections du 26 mai prochain. Parmi les questions posées par l’incertitude de cette date figure l'éventuel accord sur une hypothétique déclaration de révision de la Constitution.

De quoi parle-t-on?

Avant les élections, il faut dissoudre la Chambre. C’est cette dissolution qui entraîne l’organisation d’élections dans les 40 jours. Mais avant, les politiques ont encore du boulot. Si une législature s’éteint, tout le travail n’est pour autant pas terminé. La Chambre, le Sénat et le Gouvernement sont censés fournir la liste des travaux encore en cours, pour que ceux-ci soient prolongés après les élections.

Généralement, les trois listes sont les mêmes car le Sénat, la Chambre et le Gouvernement en discutent au préalable. Mais la situation actuelle complique la donne: le gouvernement Michel est démissionnaire et ne dispose plus d'une majorité à la Chambre. Or, aucune modification de la constitution ne pourra avoir lieu sous le futur gouvernement, si la Chambre actuelle n'a pas voté la possible révision d'une liste précise des articles de notre Loi fondamentale. C'est dire si le temps presse.

Pour Siegfried Bracke, président N-VA de la chambre qui s’exprimait dans les colonnes du Soir de vendredi, cette situation provoquera la non-révision de la constitution: " Soyons réalistes et pragmatiques (…) le parlement n’adoptera pas de déclaration de révision de la Constitution. (...) Je constate cela après les contacts que j'ai pu avoir avec les différents groupes politiques. A titre personnel, je le déplore."

Mais tout le monde ne partage pas cet avis. Car en dehors d'une nouvelle réforme de l'Etat chère à la N-VA, plusieurs partis ont bien dans leur tablette une liste d'articles de la Constitution qu'ils voudraient voir révisés. C'est le cas notamment d'Ecolo Groen et de l'Open VLD.

Dissoudre la Chambre sans déclaration de révision de la constitution avant les élections reste toutefois une possibilité. C'est dans ce cas au premier ministre à en faire la demande.

Quoi qu'il en soit, les négociations débuteront la semaine prochaine en vue de trouver une éventuelle majorité sur une lise d'articles à réviser, en vue aussi de déterminer la date de fin des travaux parlementaires.