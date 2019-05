Elections 2019: quelle conséquence si je vote en case de tête?

Comme son nom l’indique, la « case de tête » est celle qui figure au-dessus de la liste des candidats. D’abord un rappel, l’électeur ne peut voter que pour une liste : soit en case de tête, soit en cochant un ou plusieurs candidats d’une même liste. Quand on vote en case de tête, on donne une voix à la liste.

Mais le vote en case de tête peut avoir un autre effet : il intervient dans la répartition des sièges entre les candidats de la liste. C’est ce qui est appelé « l’effet dévolutif de la case de tête ». Ici il y a du nouveau en 2019 : l’effet dévolutif de la case de tête a été supprimé pour les élections régionales en Wallonie. En d’autres termes : celui ou celle qui vote en case de tête vote pour la liste. Seuls les candidats qui ont obtenu le plus de voix de préférence seront élus, et ce quelle que soit leur place sur la liste.

Effet dévolutif

En Flandre et en Région bruxelloise, l’effet dévolutif de la case de tête subsiste : cela signifie que la case de tête est considérée comme une sorte de pot commun. Les votes exprimés via cette case de tête sont distribués aux candidats dans l’ordre de la liste. On ajoute à leurs voix de préférence ce qui leur manque pour être élu, en commençant par le premier, puis le deuxième, et ainsi de suite jusqu’à ce que le pot soit vide.

A Bruxelles, le poids de l’effet dévolutif des votes en case de tête a été diminué de moitié. Donc s’il y a eu 1200 voix en case de tête, on n’en distribue que 600 aux candidats. Attention, petit rappel, cela ne change rien au nombre de votes obtenus pour la liste, qui reste 1200.

En Flandre, l’effet dévolutif est encore moins important puisqu’il a été réduit à un tiers. Donc, s’il y 1200 voix en case de tête, on en distribuera que 400 pour départager les candidats.

Parlement fédéral et Parlement européen

En ce qui concerne les scrutins qui se tiendront aux niveaux fédéral et européen le 26 mai 2019, l’effet dévolutif ne pourra s’exercer qu’à concurrence de la moitié des votes portés sur la case de tête.

Si, par erreur, un électeur a rempli à la fois la case de tête et une ou des cases en regard de candidat(e)s de la même liste, il sera réputé avoir voulu émettre un vote préférentiel en faveur de ces candidat(e)s. Son bulletin sera donc considéré comme valable, mais il ne sera pas tenu compte de son vote en case de tête.