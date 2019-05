Elections 2019 : qu'est-ce que le seuil électoral ? Qu'est-ce qu'un « groupement de listes » ? (Vidéo)

Pour l'élection du Parlement wallon , il existe un système d'apparentement par province (pour le Hainaut, Namur et Liège). Les listes qui désirent former un groupe (avec des listes d'une autre circonscription de la même province) doivent l'annoncer préalablement. La répartition des sièges se fait en deux temps: d'abord au niveau de la circonscription, les listes doivent atteindre le seuil électoral de 5%. Pour participer à la répartition complémentaire, le groupement de listes doit non seulement atteindre le seuil de 5% au niveau de la province, mai aussi obtenir un chiffre électoral de 66% du diviseur électoral dans au moins une des circonscriptions. Ce diviseur électoral s’obtient en divisant le nombre de votes dans l'ensemble de la circonscription par le nombre de sièges à attribuer dans cette circonscription.

Le seuil électoral est une condition à remplir pour qu'une liste de de candidats puisse participer à la distribution des sièges dans un parlement. Le but de cette règle est d'éviter qu'une assemblée élue à la proportionnelle comporte des élus de nombreux partis, ce qui aurait pour effet de fragmenter le paysage politique. En Belgique, le seuil électoral est fixé à 5%, autrement dit : une liste qui obtient moins de 5% des votes valables dans une circonscription ne participe pas à la distribution des sièges. Il y a des particularités et des exceptions, selon les assemblées.

Pour l'élection du Parlement bruxellois, le seuil électoral doit être atteint au sein du groupe linguistique français ou néerlandais, selon le rôle linguistique de la liste.

En 2014, pour l'élection du Parlement bruxellois, le PTB avait constitué un groupement avec d'autres formations : Pro Bruxsel, BUB, le Rassemblement R et le Parti Pirate. Ce groupement de listes avait totalisé 5,5% des voix, ce qui donnait droit à quatre sièges. A ce stade il a fallu calculer une clé de répartition de ces sièges au sein des listes : le PTB obtenait 3,6%, Pro Bruxsel 0,7%, BUB 0,2%, le Rassemblement R 0,2% et le Parti Pirate 0,7%. Et c'est le PTB qui a obtenu les quatre sièges. Ce groupement de listes est purement technique, et totalement indépendant des programmes ou des affinités politiques.