Élections 2019 : les partis nationalistes cartonnent à la côte belge

Les citoyens flamands de la côte belge sont-ils nationalistes ? Si la région est particulièrement prisée par les francophones en saison touristique, les scores du dernier scrutin régional flamand risquent d’en refroidir certains à l’avenir. Le Vlaams Belang est le premier parti à Ostende et occupe la seconde ou troisième position dans la plupart des communes du littoral.

Le Vlaams Belang est le gagnant des élections côté flamand, et la côte belge ne fait pas exception. On le trouve en seconde place des voix récoltées dans les communes de Middelkerke, Bredene et Blankenberge, voire en première place à Ostende. Seuls les habitants de Knokke et Coxyde ne semblent pas avoir accordé de place sur le podium à l’extrême droite, où ces derniers n’occupent "que" la quatrième place.

