Elections 2019 : le pouvoir d'achat vu par Ahmed Laouej (PS), Gilles Vanden Burre (Ecolo) et Georges-Louis Bouchez (MR)

Ce jeudi, Matin Première était en direct du marché matinal de Bruxelles pour aborder le thème du Pouvoir d’achat en vue des élections du 26 mai prochain avec Ahmed Laouej (PS), Gilles Vanden Burre (Ecolo) et Georges-Louis Bouchez (MR).

Ahmed Laouej : « Les PME aujourd’hui sont les grandes perdantes de la politique du gouvernement. Au lieu de faire des grands chèques en blanc de réductions de cotisations sociales pour plus de six milliards d’euros, dont ont profité de très grandes entreprises qui n’en avaient pas besoin, j’aurais préféré qu’on oriente ces réductions de cotisations sociales vers les PME et de les lier à des créations d’emplois. »

« Les indépendants créent eux-mêmes leur emploi. À Bruxelles, c’est notamment parce qu’il y a un problème de discrimination à l’embauche, et je peux vous donner beaucoup d’exemples. Vous avez des jeunes qui créent eux-mêmes leur propre emploi, parce que cherchant un travail salarié, ils n’y arrivent pas. Ce que je veux dire par là, c’est que fondamentalement on doit mener des politiques ciblées, qui correspondent aux besoins du tissu économique. On a un tissu économique qui est composé de PME, qui représentent plus de 60% de l’emploi — 67% de l’emploi. C’est là qu’il faut diriger les efforts. Je rajoute ceci parce que […] les deux tiers des emplois créés l’ont été en raison de l’amélioration de la conjoncture internationale, et pas en raison de la politique du gouvernement Michel. »

