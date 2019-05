Elections 2019: le duel entre Jean-Claude Marcourt (PS) et Benoît Lutgen (cdH)

Benoît Lutgen, candidat cdH à l’Europe, et Jean-Claude Marcourt, candidat PS à la Région étaient les invités de Thomas Gadisseux sur la Première ce lundi pour un Duel électoral.

Pourquoi ne pas voter PS ? « Avec le PS, demain on rase gratis. C’est la gratuité absolue pour tout. Les promesses des chenilles n’engagent pas le papillon. Mais ce n’est pas très sérieux par rapport au message sur le sens de l’effort qu’on envoie aux Wallons et aux Bruxellois, reproche le cdH Benoît Lutgen. Attention au message qu’on envoie à la Flandre et surtout la N-VA. Nous devons répondre par le sens de l’effort. Tout gratuit, c’est renvoyer la dette vers les générations futures et envoyer la Wallonie et Bruxelles dans le décor. Je ne veux pas que la Wallonie ressemble au Venezuela ».

Beaucoup de gens renoncent à voir un médecin, un dentiste parce qu’elles n’en ont pas les moyens

« Nous souhaitons aller vers la gratuité notamment dans les transports en commun, pour les jeunes. Et nous voulons renforcer l’accès aux soin de santé. Beaucoup de gens renoncent à voir un médecin, un dentiste parce qu’elles n’en ont pas les moyens. C’est ciblé, et c’est finançable, répond le PS Jean-Claude Marcourt. C’est de la caricature. Nous ne demandons pas à nos concitoyens de rester chez eux. J’ai démontré par l’action du contraire de ce qui est dit aujourd’hui. Le gouvernement MR-cdH (au pouvoir en Wallonie, NDR) a commencé a détricoté tout ça, au point que entreprises et universités sont inquiets ».

C’est de l’attrape-voix

Jean-Claude Marcourt, ex-ministre de l’Economie en Wallonie est fier de son bilan. « Nous avons changé complètement l’assise économique de notre Région. Mais nous payons encore aujourd’hui la restructuration lourde. La situation économique de la Wallonie, si on avait régionalisé plus tôt, serait meilleure ».

Pour Benoît Lutgen, les positions de PS dans la campagne sont uniquement électoralistes. « L’effet du PTB et de l’extrême-gauche a contaminé le parti socialiste. C’est de l’attrape-voix ».