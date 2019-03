Elections 2019: Bart De Wever tacle violemment Kris Peeters

Rien ne va plus, si tant est que quelque chose ait déjà bien été, entre le CD&V et la N-VA. La campagne électorale a bien démarré, on le sent notamment sur les plateaux des émissions télévisées.

Mais en Flandre, la campagne a viré à l'aigre ce mardi, après une attaque ad hominem du président des nationalistes flamands, Bart De Wever, contre le vice-Premier ministre CD&V Kris Peeters.

C'est dans l'émission "Alloo Bij" de VTM que le bourgmestre d'Anvers s'en est pris à celui qui l'avait défié pour le mayorat aux élections du 14 octobre dernier, Kris Peeters.

L'actuel ministre de l'emploi s'est porté tête de liste de son parti à l'Europe au scrutin de mai prochain.

"Ca se termine toujours un peu tristement. Voyez Kris Peeters, qui doit tirer la liste européenne: c'est une triste fin, pour un vice-Premier ministre. Tout le monde le sait, c'est la pension en réalité. Les Romains auraient dit: 'rentrez chez vous, faites-vous couler un bain et ouvrez-vous les veines, car vous ne servez plus à rien. Et puis, partez au Parlement européen'", a déclaré Bart De Wever.

Un président de parti qui invite un candidat d'un autre parti à tout simplement se suicider car sa carrière politique est terminée, ca ne passe pas du tout. Le président du CD&V, Wouter Beke, a vivement réagi sur Twitter. "La classe, on l'a ou on ne l'a pas. Propos vraiment dégoûtants de mon collège (Bart De Wever). Le débat politique peut être rude et violent, mais il demande un minimum de respect. On a vraiment touché le fond", a-t-il répliqué.

Il reste encore quelques semaines avant les élections, mais on le sent particulièrement cette année, la campagne sera rude, très rude même.