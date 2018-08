Elections 2018: Stefaan De Clerck poussera la liste CD&V à Courtrai

Stefaan De Clerck participera finalement aux prochaines élections communales. L'ancien bourgmestre de Courtrai poussera la liste CD&V dans sa ville de Flandre occidentale, a-t-on appris mercredi soir.

Un certain suspense planait sur le rôle que pourrait jouer l'ancien bourgmestre et ancien ministre de la Justice sur la liste du CD&V à Courtrai. En 2012, Stefaan De Clerck avait encore obtenu 7.323 voix de préférence, soit environ 200 de plus que l'actuel bourgmestre Vincent van Quickenborne (Open Vld). Sa liste avait recueilli près d'un tiers des suffrages mais les chrétiens démocrates flamands avaient été mis hors jeu par la coalition Open Vld, N-VA en sp.a.

Stefaan De Clerck figurera donc à la 41e et dernière place du CD&V pour les élections communales du 14 octobre. Hannelore Vanhoenacker (1), Roel Deseyn (2) et Christine Depuydt (3) occuperont quant à eux la tête de la liste, qui comportera 20 nouveaux noms, dont une grande partie issue d'une initiative citoyenne intitulée "Turbo" désireuse de mettre en place une nouvelle politique de gestion de la ville.