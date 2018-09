Elections 2018: Jean-Pierre Lutgen sera bien candidat-bourgmestre à Bastogne contre son frère

Le patron et créateur d'Ice-Watch, Jean-Pierre Lutgen, a officialisé, mardi, sa candidature comme bourgmestre de Bastogne à l'occasion du scrutin communal du 14 octobre. Il se présentera à la tête d'une liste baptisée Citoyens Positifs et opposée à celle de son frère, Benoît Lutgen, l'actuel bourgmestre et président du cdH.

Citoyens Positifs regroupe des citoyens sans étiquette politique, mais aussi le MR, le PS, DéFI et Ecolo, a indiqué M. Lutgen au cours d'une conférence de presse à Bastogne.

Jean-Pierre Lutgen explique que lui-même fait partie des citoyens sans étiquette politique. "Je suis un homme libre et le resterai", a-t-il dit.

Face à ce qui est présenté comme un duel avec son frère Benoît, candidat, lui, à un second maïorat, Jean-Pierre Lutgen dit vouloir s'investir pour Bastogne. "La première chose qui compte c'est Bastogne et pas quelqu'un. Il est important d'avoir deux belles équipes qui s'affrontent", a-t-il souligné.

"Mon frère est un grand garçon et il devait s'attendre à ce que moi aussi je m'engage un jour. Il n'y a pas mort d'hommes", a-t-il ajouté.

Citoyens Positifs entend mettre en avant une nouvelle forme de gouvernance.

Le 25e et dernier candidat de la liste, Ludovic Moinet, aussi issu de la société civile, est à ce titre aussi présenté comme "candidat-bourgmestre" par cette liste pour laisser le choix à l'électeur. Un partage des responsabilités est déjà évoqué en cas de victoire, laquelle sera nécessaire pour assurer la présence de Jean-Pierre Lutgen au sein du conseil communal. Un seul des deux frères Lutgen pourra, en effet, y siéger.

En vertu de la réglementation wallonne, l'heureux élu sera le Lutgen qui siègera sur la liste qui arrivera première et emportera le plus grand nombre de sièges.

Aux dernières élections, la liste cdH avait décroché une large majorité absolue de 17 sièges sur 25, rassemblant un total de 65,3% des voix, soit une hausse de près de 9%.

La liste @venir, à tendance MR, avec 31,36 pc des suffrages, avait remporté les 8 sièges restant.

Il y a six ans, 47,6% des électeurs bastognards avaient voté nominativement pour Benoît Lutgen.

