Elections 2018: Gand invitera les 16-17 ans à voter "pour du beurre"

La Ville de Gand invitera 5000 jeunes âgés de 16 et 17 ans à voter pour les élections communales du 25 septembre au 10 octobre. Elle veut de la sorte sensibiliser les jeunes à la démocratie et à la citoyenneté, et les sonder sur leurs priorités. Les suffrages ne seront pas comptabilisés -l'âge légal pour voter est établi à 18 ans- et les résultats seront communiqués après le "vrai" scrutin du 14 octobre.

Afin de garantir la neutralité de l'opération, le Centre de l'enseignement de Gand coordonnera la communication avec les écoles, les enseignants et les élèves.

Les jeunes gens pourront voter en ligne à l'aide du QR Code inscrit sur leur convocation.