Elections 2018 à Tubize: Michel Januth reste bourgmestre, Défi remplace le MR dans la majorité

Le bourgmestre de Tubize, Michel Januth (1990 voix de préférence, le meilleur score de la commune), conserve son poste mais modifie sa majorité. Le MR n'en fait plus partie et se voit remplacé par DéFI.

La nouvelle majorité se compose dès lors de 16 sièges sur 29 : dix sièges pour la liste éB de Michel Januth, quatre sièges pour Ecolo (un de mieux qu'en 2012) et deux sièges pour DéFI qui réussit une entrée triomphale au conseil communal.

Au sein du futur collège, éB disposera du mayorat, de la présidence du CPAS et de deux échevinats. Ecolo hérite également de deux postes d'échevin. DéFI en obtient un.

Les règles du système

Pour le MR, c'est la douche froide. A l'annonce des résultats ce dimanche, le premier échevin, Pierre Pinte, faisait preuve d'un grand enthousiasme. Il se voyait sans doute rester au pouvoir, mais il est renvoyé sur les bancs de l'opposition, manifestement poussé dehors par Ecolo qui s'est montré réticent à l'idée de gouverner avec les libéraux pendant six années de plus.

"On ne peut pas se présenter à une élection et ne pas accepter les règles du système, tempère cependant Pierre Pinte. Il faut respecter les institutions et le vote de l'électeur. Le système fait qu'un jour on est dedans, un jour on est dehors. Si on veut garder la tête froide quand on est dedans, il faut savoir garder toute sa sérénité quand on est dehors."

Quant à la liste RC de l'ancien bourgmestre Raymond Langendries, elle reste dans l'opposition, malgré ses neuf sièges (ce qui en fait la deuxième force politique de la commune).

Enfin, l'ancien footballeur international du Sporting d'Anderlecht Walter Baseggio, natif de Clabecq, est élu sur la liste éB avec 523 voix.