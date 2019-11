Election des présidents de partis: des combats fratricides depuis 1981

Au MR, le climat est tendu entre Georges-Louis Bouchez et Denis Ducarme, qui sont désormais à deux en lice pour le second tour. Preuve de cette tension, le refus ce matin de Denis Ducarme de vouloir débattre avec Georges-Louis Bouchez dans Matin Première. Mais le problème entre les deux hommes n’est pas neuf. La confection de la liste pour les législatives de mai dernier dans le Hainaut avait déjà laissé des traces. Denis Ducarme, comme président du MR hennuyer, avait placé Georges-Louis Bouchez à la quatrième place. Ce qui ne lui avait guère plus. D’autant plus que le 26 mai, Georges-Louis Bouchez n’était pas élu, malgré un bon score. Le MR ne décrochant plus dans le Hainaut que trois sièges au lieu de cinq. Mais depuis 40 ans, côté francophone, lors d’élection pour la présidence, chaque parti a connu de gros moments de tension.

Spitaels-Glinne en 81

Guy Spitaels était alors soutenu par la plupart des cadres du parti et par le président sortant André Cools qui voulait absolument que Guy Spitaels le remplace. Face à lui, Ernest Glinne, ancien ministre et à l’époque député européen. Ernest Glinne incarne une ligne plus à gauche, son surnom d’Ernest le rebelle, n’est pas usurpé. En 1981, l’élection à la présidence du parti ne se fait pas encore au suffrage universel. Le vote a lieu dans les sections du PS. Et Guy Spitaels, malgré ses soutiens, ne cartonne pas. Il obtient 48% pour 46% à Ernest Glinne. Mais il y avait un troisième candidat, le liégeois Alain Van der Biest qui décida de se désister au profit de celui qui était arrivé en tête. Et ses voix ont donc été attribuées à Guy Spitaels qui a gagné sans devoir repasser par un nouveau vote.

Nothomb-Milquet en 96

Gérard Deprez était président du PSC depuis 1981. Il décide alors de quitter la fonction. Et Gérard Deprez adoube Joëlle Milquet. Elle a travaillé avec lui, elle vient d’être élue sénatrice et elle a 35 ans. Pour Gérard Deprez et la plupart des barons du parti, elle est la candidate idéale pour rajeunir l’image du parti. Mais face à elle, il y a Charles-Ferdinand Nothomb. Il a déjà été ministre et président du PSC. La campagne est tendue. Et à l’issue du dépouillement, c’est la surprise, Charles-Ferdinand Nothomb l’emporte pour 23 voix de différence. La passation de pouvoir entre Gérard Deprez et Charles-Ferdinand Nothomb sera glaciale, sans un regard, sans une poignée de mains. Le PSC sera marqué par ce scrutin. Deux ans plus tard, Charles-Ferdinand Nothomb, un peu contraint et forcé, quittera la présidence et sera remplacé jusqu’aux élections de 1999 par Philippe Maystadt.

Defeyt-Henry en 99

Ecolo est à un tournant de son histoire. Il a remporté les élections de 1999. Les Verts se retrouvent au pouvoir au fédéral et au niveau wallon. Pour Bruxelles, les militants ont voté contre. Mais tous ces votes ont été tendus et crispés. Jacky Morael, alors secrétaire général d’Ecolo, qui avait donné une véritable impulsion au parti, est mis sur la touche. Il ne sera pas vice-premier ministre. C’est Isabelle Durant qui hérite de la fonction. Mais le parti est divisé. Pour bon nombre, il ne fallait pas qu’Ecolo monte au pouvoir. C’est dans ce climat que l’élection pour une nouvelle équipe dirigeante se déroule. Et c’est l’équipe de Philippe Defeyt, pas favorable à la présence des Verts au pouvoir, qui l’emporte face à l’équipe menée par Philippe Henry et Daniel Burnotte, proche de Morael et Durant. Une page se tourne. Pour Ecolo, la législature fut houleuse et agitée.

Michel-Bacquelaine en 2011

Didier Reynders est à l’époque président du MR et vice-premier ministre. Mais, en interne, le parti est plus divisé que jamais entre le camp Reynders et le camp Michel. Le camp Michel reproche notamment à Didier Reynders d’avoir isolé le parti côté francophone et lui demande de quitter la présidence. Les critiques entre les deux camps sont légion. Didier Reynders accepte finalement et avec beaucoup de rancœur de quitter la présidence. Une élection a lieu en janvier 2011. Elle oppose Charles Michel à Daniel Bacquelaine, un proche de Didier Reynders. Les deux camps qui dirigent le parti libéral depuis 95, s’affrontent. La campagne sera dure et agitée. Charles Michel l’emporte avec 54%. Et cette élection laissera des traces. En désignant les ministres MR au gouvernement fédéral en 2014, Charles Michel n’oubliera pas ses proches comme Jacqueline Galant, Willy Borsus, Marie-Christine Marghem ou encore Hervé Jamar.