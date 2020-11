Élargissement de la bulle ? Ouverture des commerces ? L’avis d’Yves Coppieters

En marge du comité de concertation qui se penche, ce vendredi après-midi sur l’état de la crise sanitaire, l’évaluation et l’éventuelle adaptation des mesures sanitaires, la RTBF a récolté l’avis d’Yves Coppieters, épidémiologiste et professeur de Santé publique à l’ULB. Il était invité du Journal Télévisé de 13 heures.

Un taux de contamination élevé

Un constat d’abord, le taux de contamination est toujours élevé en Belgique. "On a 2565 nouvelles contaminations sur les dernières 24 heures, 2700 environ par jour. Cela fait, si on reporte ça sur l’ensemble de la population 470 pour 100.000 habitants. Ce chiffre est encore trop important, puisque nos autorités voudraient qu’on diminue en dessous de 100 pour 100.000 habitants sur une période de 14 jours. On voit que certaines provinces sont toujours à la traîne par rapport à cette moyenne nationale, la province de Hainaut, la province de Liège, la province de Namur, les deux Brabants. Donc, il y a quand même certaines provinces où l’effort doit être encore fait en termes de prévention. Si on veut atteindre ce chiffre en dessous de 100 pour 100.000, il faut attendre la fin décembre. Les modèles montrent qu’il faut attendre encore trois semaines à un mois", explique Yves Coppieters.

La situation était meilleure à la fin du premier confinement

Actuellement, les indicateurs sont encore très élevés. "Par exemple, le taux de positivité des tests est actuellement de 13%. Nos autorités veulent qu’on retourne entre 3 et 5%. On était autour de 2% à la fin de la première vague. Donc là, il y a encore un grand chemin à faire", constate Yves Coppieters Même chose pour les nouvelles admissions dans les hôpitaux. "Il y a 257 nouvelles admissions à l’hôpital, or on doit retourner sous un seuil de moins de 75 nouvelles admissions par jour", explique Yves Coppieters. Le problème est aussi présent dans les services de soins intensifs. "Il y a 1034 personnes toujours aux soins intensifs. C’est deux fois plus qu’au moment du déconfinement de la première vague", détaille Yves Coppieters. La mortalité est toujours trop élevée. "150 décès par jour, c’est nettement trop. Il faut retomber à quelques unités maximum, si on veut espérer retrouver la situation de juillet août dernier", estime l’épidémiologiste et Professeur de Santé publique.

Élargir la bulle pour Noël ?

Sans présumer du scénario qui sera adopté par les autorités, "l’élargissement pour Noël est un scénario raisonnable sur un plan social et de déconfinement de l’isolement de tout un chacun. Mais l’élargissement de cette bulle sera très restreint", pense Yves Coppieters. "Il faut vraiment qu’il y ait un message pédagogique par rapport à cela, pour que les personnes évaluent le risque qu’ils prennent lorsqu’ils vont dans ce type de réunions ou lorsqu’ils élargissent la bulle familiale", ajoute Yves Coppieters. Il rappelle qu’il faudra respecter les gestes barrières, surtout si l’on est une personne à risques, pour éviter que ces fêtes soient "une mauvaise surprise à là mi-janvier".

Rouvrir les commerces avec un nombre limité de clients par magasin ?

"Cela me semble être une bonne solution, si on comprend tous qu’on doit échelonner nos courses", estime Yves Coppieters. "S’il y a un élargissement des tranches horaires, si on ouvre les magasins le dimanche, à mon avis ce serait une bonne solution, alors on a tous la capacité d’échelonner nos courses et de ne pas se retrouver dans des grandes foules. Qu’on n’aille pas tous faire nos courses le samedi après-midi ou à des moments classiques. C’est de la responsabilité de chacun. Il faut aller faire ses courses dans des tranches horaires raisonnables et, s’il y a du monde, faire demi-tour", pense Yves Coppieters.

Analyse des chiffres du jour avec Yves Coppieters dans le JT du 27/11/2020

