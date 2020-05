Egbert Lachaert succède à Gwendolyn Rutten à la présidence de l'Open VLD

Après des mois d’attente, des reports pour cause de coronavirus, et une campagne très particulière vu le contexte, ça y est, les militants de l’Open VLD se sont exprimés sur qui doit devenir leur nouveau président de parti.

Egbert Lachaert est élu dès le premier tour, il obtient la majorité absolue avec 61,03% des votes et prend ainsi la tête des libéraux flamands. Il succède à Gwendolyn Rutten.

Quatre candidats étaient en lice, Bart Tommelein, Egbert Lachaert, Els Ampe et Stefaan Nuytten. Dès le départ, Tommelein et Lachaert faisaient figure de favoris, sans pouvoir dire lequel allait tirer son épingle du jeu.

Pas de gouvernement sans la N-VA

Egbert Lachaert, 42 ans, se présentait pour la deuxième fois comme candidat à la présidence de son parti. En 2012, il avait dû admettre sa défaite face à Gwendolyn Rutten. Alors qu’il était peu connu, cette élection lui a offert une certaine visibilité qui lui manquait, puisque son expérience politique n’est pas très grande. Surtout présent à l’échelon communal dans sa commune de Merelbeke, il devient député flamand en 2013 (suite au départ d’un autre député dont il est le 1er suppléant). Au fédéral, il est élu député en 2014. Aujourd’hui, il est chef de groupe de son parti à la chambre.

On l’a souvent entendu lors des négociations pour la formation d’un gouvernement fédéral, en tant qu’opposant à une coalition arc-en-ciel. Pour lui la formule avec les socialistes et les écologistes était "imbuvable", de même que monter dans un gouvernement sans la N-VA n’est pas une option qu’il défend. Et il n’est pas le seul à le penser, car dans sa course à la présidence, Egbert Lachaert a pu compter sur des soutiens de poids, Vincent Vanquickenborn et Alexander De Croo.

Après l’annonce des résultats, le nouveau président a déclaré qu’un nouveau chapitre s’ouvrait pour son parti : "Nous voulons promouvoir un large libéralisme qui puisse relier tous les groupes de la société".