Négociations au fédéral: Egbert Lachaert positif au coronavirus, les autres négatifs, l'échéance du 17 septembre reportée ?

Les présidents des partis qui négocient un accord de gouvernement (MR-Open VLD, PS-sp. a, Ecolo-Groen, et le CD&V) sous la houlette des deux préformateurs nommés vendredi dernier par le Roi ont été testés hier soir. Les résultats viennent de tomber. Tous les présidents et employés des partis Vivaldi, à l'exception d'Egbert Lachaert, ont été testés négatifs pour le Covid 19.

Egbert Lachaert, le président de l’Open Vld, a été testé positif, ce qui avait entraîné en cascade les tests des autres présidents avec lesquels il était en contact. Egbert Lachaert, président de l’Open VLD et préformateur, est donc en quarantaine. Sur Twitter, il se dit fatigué et fiévreux, ne souhaitant à personne de tomber malade. Son collègue préformateur, Conner Rousseau, président du sp.a, avait lui été testé négatif dès hier. Mais la quarantaine reste de mise pour tous, en attendant la confirmation via un deuxième test, qui devra être réalisé dans les 5 jours (9 jours au plus tard).

Les réunions vont donc se poursuivre mais en vidéo conférence. Une première réunion s'est déjà tenue ce matin, sans Egbert Lachaert. La travail devrait se poursuivre sur ce mode là dans les jours qui viennent. Vendredi les deux préformateurs sont attendus chez le Roi pour remettre leur rapport. Cette remise de rapport au Palais n'est a priori pas reporté, il pourrait se faire aussi par vidéoconférence. Mais leur mission pourrait être légèrement prolongée. Cela ne tombe pas forcément mal : les partis n'étaient visiblement pas encore prêts pour un accord final notamment sur le nom du futur formateur.

. Les présidents vont donc devoir trouver une méthode de travail, d'autant que la quarantaine devient la règle pour tous.

Tout le monde comprendra que boucler dans les temps va être difficile

C’est à cette date, le 17 septembre, que le gouvernement minoritaire de Sophie Wilmes doit demander la confiance à la Chambre. Les négociateurs de la future majorité pouvaient espérer jusqu’ici conclure un accord de gouvernement. Le coronavirus bouleverse en tout cas ce calendrier espéré.

Jean-Marc Nollet estime qu’il faudra sans doute "modifier cette échéance et donc le calendrier. Tout le monde le comprendra, en tout cas tous les partis démocratiques respectueux des modalités de fonctionnement de notre démocratie. Tout le monde comprendra que boucler dans les temps va être difficile, alors que l’on est aujourd’hui handicapé par les tests."