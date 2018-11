Editions de l'Avenir: pas d'accord après le conseil d'entreprise extraordinaire de ce matin

C'était une réunion importante, ce lundi matin, soit 4 semaines après l'annonce de la direction de l'Avenir de se séparer d'un quart du personnel de l'entreprise ( 60 équivalents temps plein sur les 250 ), direction et représentants du personnel se sont une nouvelle fois retrouvés pour tenter de s'entendre sur ce plan de dégraissage. Après plusieurs heures de discussions, les deux parties se sont quittées sans accord mais le processus se poursuit.

Du coté des travailleurs de l'entreprise, les inquiétudes restent vives. Bruno Malter, chef d'édition et représentant des cadres, estime qu'avec moins de monde, les travailleurs devront faire un journal dont les contours ne sont pas encore dessinés et qui compterait moins de pages que ses concurrents, ce qui est problématique. La CNE demande quant à elle d'avoir une vue plus précises des conditions de départ de ceux qui devront quitter l’entreprise, mais aussi des futures conditions de travail de ceux qui resteront.

Un nouveau conseil d'entreprise est prévu cet après-midi, toujours pour discuter et négocier les conditions de départ des travailleurs. Pour l'instant, aucune assemblée du personnel n'est programmée.