Economie: l'écart se creuse entre Flandre et Wallonie

Ça ne réjouira pas ceux qui sont aux manettes, spécialement dans le climat actuel d’incertitude politique. Mais le constat est là : La Flandre continue d’avancer beaucoup plus vite que la Wallonie. Le dernier rapport publié par la Banque nationale ne laisse aucun doute. Et ça devient alarmant.

L’écart continue à se creuser, y compris depuis que le Plan Marshall est lancé. Jean-Christophe Dehalu, économiste à l’Union Wallonne des Entreprises, note : "Ces dix dernières années, la croissance moyenne de l’économie wallonne était de 0,8% par an alors qu’en Flandre, elle atteignait 1,5%. Presque le double !"

Partout moins bien

Quel que soit le paramètre examiné – croissance, emploi, chômage des jeunes… – la Wallonie fait moins bien. Selon l’OCDE, nous vivons même dans un des pays où l’écart entre régions est parmi les plus grands. Faut-il conclure que la Wallonie est en train de dévisser ? Non ! Se comparer à la Flandre, c’est prendre modèle sur une des économies les plus performantes d’Europe.

Et dans 5 ans ?

Il n’empêche ! Jean-Christophe Dehalu confirme : "la croissance est en deçà des espérances."… et pas d’amélioration en vue : dans les 5 ans, on prévoit une croissance de 1,4% en Flandre, contre 1,2% en Wallonie.

L’économie wallonne n’est que modestement performante. Le Gouvernement promet d’accélérer la machine. Mais il faudra plus d’une législature. Aura-t-on le temps avant de nouveaux bouleversements institutionnels ? La question commence à inquiéter.