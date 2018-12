Economie-écologie-justice sociale : l'équation impossible ?

On l'a entendu lors des élections communales, on l'a encore bien ressenti hier lors de la marche pour le climat...

L'écologie, l'avenir de la planète nous préoccupent de plus en plus et le signal de l'électeur, du citoyen est très clair.

Et dans le même temps, on a les gilets jaunes, dont une des revendications de base est celle du pouvoir d'achat. Et notamment sur le carburant.

La transition écologique est-elle possible sans rogner sur le pouvoir d'achat ? L'écologie est-elle un "truc de riches" ? On se demandera aussi si respect de la planète et essor économique sont compatibles...

Bref, économie, écologie, justice sociale, l'équation impossible?

Ce sera notre question du jour, un débat en collaboration avec le Vif/L'Express.

Nos invités :

Olivier Van der Maren, executive manager du Centre de compétence développement durable et mobilité de la FEB

Olivier Mouton, journaliste au Vif/L'Express.

En duplex depuis Liège : Edouard DELRUELLE, Professeur de philosophie politique à l'Université de Liège.