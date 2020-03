Ecolo veut un jour de congé légal pour assister au mariage d'un grand-parent

Un jour de congé légal pour assister au mariage de son grand-père et/ou de sa grand-mère: c’est le sens de la proposition de loi qu’Ecolo-Groen dépose à la Chambre. L’idée des Verts est d’élargir le congé de circonstance à de nouveaux cas, notamment en raison de l’augmentation de l’âge moyen des mariages. Pour rappel, le congé de circonstance (ou petit chômage) permet à un travailleur, comme le prévoit un arrêté royal de 1963, de s’absenter du travail avec maintien de sa rémunération notamment pour assister à un événement familial.

Plusieurs conditions

"Pour bénéficier de ce petit chômage et conserver son droit à la rémunération, plusieurs conditions doivent être remplies", rappellent les députés Ecolo-Groen Evita Willaert, Marie-Colline Leroy et Gilles Vanden Burre. Lesquelles ? "L’événement doit ouvrir le droit au petit chômage, le travailleur aurait normalement dû travailler, le travailleur doit prévenir le plus vite possible son employeur, et les jours d’absence doivent être utilisés dans le but pour lesquels ils ont été accordés. Le mariage du travailleur ou d’un membre de sa famille constitue un des événements prévu par ce même arrêté royal. En cas de mariage du travailleur, il bénéficie de deux jours de congé de circonstance, à choisir dans la semaine où se situe l’événement ou dans la semaine suivante."

Autres cas de figure: le mariage d’un enfant du travailleur ou de son conjoint, d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, ou d’un petit-enfant du travailleur. Ici, le travailleur a droit à un seul jour de congé à prendre le jour du mariage.

2400 mariages dont le conjoint a plus de 60 ans

Mais voilà, avancent les Verts, depuis l’entrée en vigueur de cet arrêté royal, "les modèles familiaux ont changé et se sont fortement diversifiés : augmentation des séparations et des remariages, émergence des familles recomposées, accroissement du nombre de familles monoparentales…" L’âge moyen des mariages continue également d’augmenter notamment en raison des unions entre personnes plus âgées. "En 2017, il y a eu 2472 mariages dont le premier conjoint a 60 ans ou plus et 1213 mariages dont le second conjoint a 60 ans ou plus." Raison invoquée : l’allongement de la durée de vie.

D’où l’idée pour Ecolo-Groen de proposer une révision de l'article 2 de l’arrêté royal et d'y inclure le mariage de la grand-mère et du grand-père. "Certains secteurs ont pris l’initiative d’octroyer à leurs travailleurs un jour de congé de circonstance pour assister au mariage de leur grand-père ou de leur grand-mère. Il convient donc d’adapter l’arrêté royal précité afin que tous les travailleurs puissent en bénéficier."