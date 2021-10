Ecolo satisfait : "Un budget fédéral responsable où sécurité environnementale, justice fiscale et sociale nous mettent sur la voie de la transition"

Le vice-Premier ministre Ecolo Georges Gilkinet se montre satisfait de l’accord budgétaire conclu mardi au sein de la coalition Vivaldi. Les verts insistent sur le volet investissements. "La Vivaldi a transformé ses ambitions en actes : un budget responsable où la sécurité environnementale, la justice fiscale et sociale mettent notre pays sur la voie de la transition", souligne-t-il.

"Un quart des investissements décidés iront pour le rail", annonce Georges Gilkinet, soit un montant de 250 millions. "En plus des 365 millions déjà décidés pour le rail au cours de l’année 2021, ces 250 millions viendront compléter encore le Plan Boost. Ces investissements permettront de voir plus de trains rouler et des gares plus accessibles et contribueront à l’objectif de doublement du volume de marchandises transportées par rail et un renforcement de la ligne internationale Bruxelles-Luxmbourg." En outre, "les choix décidés répondent notamment aux mesures du plan National Energie Climat approuvé vendredi dernier."