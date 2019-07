Ecolo ne sera plus invité par les informateurs royaux…Cela fait partie de la politique pour Jean-Marc Nollet

Les informateurs royaux vont poursuivre leur mission jusqu’au 9 septembre. C’est ainsi qu’en a décidé le Roi Philippe ce lundi. De nouvelles rencontres sont donc prévues avec les sept partis présents lors de la réunion de dimanche. Sept partis… Pas plus ! Les informateurs l’ont confirmé : les Ecolos ne figurent plus sur la liste des invités. Ce matin, au terme du bureau de parti d’Ecolo, Jean-Nollet, coprésident, avait évoqué cette possibilité comme un risque à prendre. "Avant la campagne, nous avons dit sans la N-VA. Pendant la campagne également […] il n’y a pas de raison de changer de point de vue", a déclaré Jean-Marc Nollet. Et si cela écarte les Verts des négociations fédérales, le coprésident répond : "Cela fait partie du politique et de la responsabilité des politiques de se dire qu’il y a des choix de société en jeu […] c’est important. Notre choix de société est une alternative, un choix de société opposé à ce que la N-VA propose".