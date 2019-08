Ecolo : les candidats à la coprésidence connus ce lundi

Les candidatures à la coprésidence du parti doivent être rentrées pour ce soir minuit. Elles seront officiellement présentées ce lundi matin au cours d’une conférence de presse. Et, sauf énorme surprise, il ne devrait y avoir qu’un seul duo à se présenter à la présidence du parti en remplacement de Jean-Marc Nollet et Zakia Khattabi en poste depuis 4 ans.

Seule certitude, Jean Marc Nollet est candidat à sa propre succession. Et Rajae Maouane pourrait bien être sa colistière. Chez Ecolo, la présidence se partage entre un homme et une femme et entre un Wallon et un Bruxellois.

Rajae Maouane 30 ans, molenbeekoise, est une députée bruxelloise qui a obtenu 4000 voix de préférences aux dernières élections. Elle copréside actuellement la régionale bruxelloise d’Ecolo. Voilà pour ce probable duo. La confirmation devrait tomber dans la matinée de ce lundi. Et sauf énorme surprise, le tandem Nollet-Maouane devrait être le seul à se présenter.

Le duo alternatif, Matthieu Daele et Catherine Lemaître, qui réservait sa décision, a renoncé à se présenter, n’ayant pas, dit-il, reçu suffisamment de soutien.

L’élection à la coprésidence d’Ecolo aura lieu le 15 septembre.