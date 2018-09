Ecolo : le pacte d'investissement s'apparente davantage à une communication de campagne..."

L’annonce du pacte d’investissement ne convainc pas tout le monde. Ce pacte prévoit d’investir 150 milliards d’euros d’ici 2030 dans cinq secteurs stratégiques : mobilité, énergie, enseignement, télécom et santé. Pour l’opposition Ecolo-Groen, ce plan d’investissement "s’apparente davantage à une communication de campagne qu’à un vrai plan d’avenir", estiment les chefs de groupe, Jean-François Nollet (Ecolo) et Kristof Calvo (Groen).

Bref, les écologistes doutent de l’efficacité du pacte d’investissement du gouvernement fédéral face, notamment, aux défis environnementaux du réchauffement climatique et "ainsi assurer notre avenir". "Le Premier ministre ne fixe pas de vision avant de déterminer les façons d’y arriver. Ils parlent d’agent mais ne parle que trop peu des choix qui seront opérés et encore moins des réorientations structurelles nécessaires", explique Patrick Dupriez. Le co-président d’Ecolo regrette également que le pacte n’aborde que très peu de projets concrets.

Ecolo-Groen attend désormais avec impatience que ce pacte soit débattu au Parlement. "Nous partageons à 100 % les volontés affichées de dépasser les logiques partisanes et de majorité-opposition, et de coopérer plus étroitement. C'est précisément la raison pour laquelle le travail avec l'opposition s'était intensifié", explique Jean-Marc Nollet. "Si le gouvernement souhaite réellement que nous travaillions ensemble, il doit accepter que son plan puisse être débattu et ajusté. Un tel pacte dépasse largement l'actuelle législature, certainement lorsque celle-ci touche à sa fin", conclut le chef de groupe Ecolo à la Chambre.