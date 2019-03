Ecolo lance un jeu vidéo pour sensibiliser à l'avenir de la planète

On peut parler d'un "gadget" de campagne. Tout est bon, alors pourquoi pas. À un peu plus de deux mois des élections fédérale, régionales et européennes, le parti Ecolo lance ce mercredi son propre jeu vidéo pour sensibiliser à l'avenir de la planète. Une "première dans le monde politique belge" insistent les Verts. En France, lors de la présidentielle de 2017, Jean-Luc Mélenchon, chef des Insoumis, avait lancé un jeu pour lutter contre les fraudeurs fiscaux, "Fiskal Kombat" inspiré d'un célèbre jeu d'Arcade des années 90.

Le jeu ici s'appelle 'Planet Alert' (https://planetalert.be/). Il s'inscrit lui aussi dans un univers graphique qui rappelle les jeux d'Arcade. Il met en scène Picolo, "qui se bat avec les armes dont il dispose contre des forces malfaisantes qui polluent et étouffent la planète". On peut y jouer sur son téléphone ou depuis un ordinateur. Le graphisme est plutôt (très) désuet, il ne risque pas de rendre accro les ados d'aujourd'hui mais l'essentiel, on l'a compris, n'est pas là. "Au-delà de ce jeu, la planète, la vraie, celle sur laquelle nous vivons, nous appelle elle aussi! Car diverses forces malfaisantes et polluantes sont tout aussi nocives dans la réalité", alerte Ecolo, qui vise ici "les pollueurs", l'alimentation industrielle, l'agro-chimie, "les extrémistes et les populistes".

À quelques semaines des élections du 26 mai, les Verts entendent de cette manière attirer autrement l'attention sur quelques-unes de leurs priorités-clés. Le parti cite notamment la transition de l'alimentation vers des produits moins transformés, des productions locales respectueuses de la nature et de l'environnement, la lutte contre les pesticides et autres substances nocives produites par l'agro-chimie qui mettent notre santé en danger ou encore le développement d'alternatives énergétiques durables. Modèle gris-brun (qui "tente d'entraîner nos sociétés vers une logique autoritaire, ethnocentrée, nationaliste, qui joue sur les peurs et qui rejette") contre modèle vert ("celui qui encourage et propose des solutions pour une société ouverte, cosmopolite, internationaliste, solidaire, pour construire un avenir désirable dans lequel nous avons, toutes et tous, une place"), dixit le mode d'emploi fourni par les Verts.

Vous jouez puis de toutes façons on vous renvoie vers le site traditionnel d'Ecolo et ses priorités pour les prochaines élections. Un outil de communication 2 ou 3.0 comme un autre...