Ecolo juge "inacceptable" le nouveau plan des grandes banques belges de répartition des distributeurs automatiques de billets

Ecolo-Groen a jugé mercredi "inacceptable" le plan des grandes banques belges de répartition des distributeurs automatiques de billets sur le territoire.

Ce nouveau réseau de cash doit être déployé progressivement sur plusieurs années pour être entièrement achevé fin 2024. "Le projet veillera à ce que 95% des Belges puissent accéder à un point cash dans un rayon de moins de 5 kilomètres de leur domicile, ce qui est également la ligne directrice appliquée par la Banque Centrale Européenne (BCE)", a expliqué Batopin.

Pour les verts, qui ont déposé l'an passé une proposition de résolution pour une répartition équitable et sociale des distributeurs automatiques de billets en Belgique, "cette annonce est inacceptable", indiquent-ils dans un communiqué.

"Cette norme de 5 km est appliquée aux Pays-Bas, mais elle n'est pas compatible avec l'aménagement du territoire fragmenté chez nous, en Belgique. La norme devrait être la suivante: au moins un guichet automatique dans chaque zone résidentielle et les zones rurales, quelle que soit la distance entre deux guichets", explique le député fédéral Nicolas Parent. Le projet prévoit la réduction de plus de la moitié du nombre de distributeurs automatiques de billets, soit 2200 d'ici 2025 dans toute la Belgique, ajoute le parti.

Ecolo-Groen pointe également un autre problème : "les opérations traditionnelles telles que les virements ne seront pas possibles via les simples distributeurs Bancontact, hors agences". Les verts craignent "que certains citoyens, souvent plus vulnérables, pâtissent plus que d'autres de cette situation: les personnes âgées, les personnes défavorisées sur le plan numérique ou précarisées".