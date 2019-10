Ecolo-Groen rassemble 150 citoyens à la Chambre pour un "dialogue national"

Environ 150 citoyens ont été réunis à l’initiative du groupe Ecolo-Groen au Parlement ce samedi matin. Le but était de créer un "dialogue national". Ces personnes ont été divisées en cinq commissions au sein desquelles ils pouvaient discuter et même voter certaines propositions émises par les citoyens. Tout le monde, et pas uniquement des sympathisants d’Ecolo-Groen, pouvait s’inscrire à cette matinée d'échange. Les invitations avaient été lancées via les réseaux sociaux et le porte à porte.

Un représentant d’Ecolo-Groen était présent dans chaque commission pour mener les débats. "D’habitude, après les élections, on ne fait plus rien jusqu’à la prochaine élection et je trouve ça dommage. Donc c’est important de pouvoir à nouveau à nouveau communiquer avec les gens qu’on a élus", expliquait Alice, une participante.

Chaque commission a ainsi pu présenter trois recommandations, qui pourraient ou non, être répercutées par les mandataires dans le processus politique. Pour le monde politique, c’était surtout une façon de sonder la population, même s’il ne s’agissait pas d’un échantillon représentatif. "Quand on leur demande leurs craintes, leurs préoccupations ou leurs rêves pour le pays, on constate après ce genre d’expériences que les Francophones et les Flamands ont les mêmes", commentait Kristof Calvo, chef du groupe Ecolo-Groen à la Chambre.

Les organisateurs dressent un bilan positif de l’action qu’ils pourraient reproduire à l’avenir.