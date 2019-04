Ecolo et Groen ont le même programme... à 80%

Les deux partis verts du nord et du sud du pays, Ecolo et Groen, se targuent de former le seul groupe fédéral à la Chambre, symbole, selon eux, de l'unité de la Belgique. Du côté des autres "familles" politiques, comme la libérale (MR au sud, Open Vld au nord), la socialiste (PS au sud, Sp.a au nord) et la démocrate-chrétienne (cdH au sud, CD&V au nord), cela fait longtemps qu'on ne siège plus côte à côte. Ecolo et Groen siègent ensemble, forment un seul et même groupe à la Chambre et voudraient même, c'est dans leur programme, une circonscription fédérale afin que les francophones puissent voter pour des Flamands et inversement.